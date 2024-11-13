عبدالله الظنحاني لـ «البيان »: استمرار الانسحابات يضعف دوري «الهواة»

حذر عبدالله الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة من استمرار انسحاب أندية الدرجة الأولى عن إكمال المسابقة، وذلك بعد مرور أكثر من 5 جولات على بداية الدوري مما يسبب ربكة حقيقية للدوري ويضعف المسابقة، طالباً من لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم وضع قوانين وعقوبات رادعة ومغلظة للفرق المنسحبة، مشيراً إلى وجود بعض الأندية والتي توافق على المشاركة في الدوري وبعد بداية المسابقة تقدم على الانسحاب، كما حدث مع نهاية الموسم الماضي بعد انسحاب أحد الفرق قبل اكتمال المسابقة، وفي الموسم الكروي الحالي 2024 - 2025 وبعد مرور أكثر من 4 جولات انسحب فريق فليتوود يونايتد لتقوم لجنة المسابقات بإلغاء كل مبارياته التي خاضها.

وأشار الظنحاني إلى أن بعض الفرق تنسحب خلال الموسم وتأتي في العام المقبل باسم مختلف، لكن أعود وأقول يجب أن يكون هناك قانون رادع وعقوبات مالية تفرض على المنسحبين، فلن يفكر أي نادٍ بالانسحاب بعد المشاركة في المسابقة.

وفيما يتعلق بمدى رضاهم عن أداء النواخذة حتى الآن، قال المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة: إن مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الظنحاني راضٍ تمام الرضا عن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الدكتور عبدالله مسفر وكل لاعبي الفريق الأول، مشيراً إلى أن دبا يسير في الاتجاه الصحيح ويمضي بثبات محققاً نتائج جيدة حتى الآن، منوهاً أن الفوز الذي حققه النواخذة على فريق يونايتد المتطور في عقر الدار قبل أيام لم يكن سهلاً، وقال حتى التعادل الوحيد لفريق دبا الذي يملك 10 نقاط كان ضد فريق الظفرة متصدر المسابقة حالياً برصيد 13 نقطة مع تفوقه على دبا بمباراة زائدة.

وألمح إلى أن مسابقة الدوري هذا العام ستشهد منافسة قوية بين الفرق الساعية إلى حجز إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين، وقال يوجد حالياً ما بين أربعة إلى خمسة فرق تسعى للبقاء ضمن فرق الصدارة وهي دبا والظفرة والعربي ويونايتد والفجيرة.