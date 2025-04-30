ناصر اليماحي لـ«البيان»: 5 أندية مرشحة للصعود إلى دوري المحترفين

أكد ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، أن حظوظ الفرق الخمسة التي تأتي في مقدمة دوري الدرجة الأولى تبدو الأفضل، وتملك مقومات التأهل لدوري أدنوك للمحترفين في إشارة إلى فرق الظفرة 47 نقطة، دبا 46 نقطة، العربي 42 نقطة، يونايتد 41 نقطة والفجيرة 39 نقطة، مشيراً إلى أن الأفضلية في التأهل بالتأكيد لفريقي الظفرة ودبا، لكن ذلك لا يمنع فريق الفجيرة من تقليص الفارق في مقبل الجولات واستعادة نغمة الفوز فيما تبقى من مباريات معرباً عن أمله في أن تسير الأمور وفقاً لما يتمنى جمهور ذئاب الفجيرة.

راحة سلبية

وعرج اليماحي إلى نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة فريقه الفجيرة ضد يونايتد، لافتاً إلى أن التعادل لم يخدم الفريقين، مشيراً إلى أن فريق الفجيرة لا يزال متأثراً بفترة الغياب الطويلة عن التنافس التي استمرت لأكثر من 40 يوماً بسبب الراحة الإجبارية فضلاً عن الربكة التي أحدثها انسحاب فريق فيلتوود يونايتد من المسابقة التي جعلت كل فريق يخلد لراحة إجبارية تستمر لأكثر من أسبوعين، لكن الفجيرة زاد على ذلك بعد أن قررت لجنة المسابقات منح كل فرق الدوري راحة أسبوعين في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، ولذلك استمرت فترة التوقف في الفجيرة لنحو 35 يوماً، لم يخض فيها الفريق أي مباراة دورية، لذلك كان من الطبيعي تراجع الأداء بسبب افتقاد اللاعبين لحاسة اللعب التنافسي، وأعتقد أن أي فريق سيتأثر إذا مرت عليه الظروف نفسها التي مر بها الفجيرة، فضلاً عن تعرض أبرز عنصرين من الفريق للإصابات تم على إثرها إجراء جراحات أبعدتهما حتى الموسم المقبل، معرباً عن أمله في أن ينجح الفجيرة في استعادة الانتصارات عبر بوابة فريق الإمارات خلال المباراة المقبلة.

جهد وحظ

وأكد اليماحي رضا مجلس إدارة النادي عن عمل المدرب الفرنسي الكسندر توريس وجهازه المعاون، مشيراً إلى أن المدرب يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق النتائج الإيجابية التي تضع الفريق دائماً في الطليعة وفقط ما ينقصنا هو الحظ الذي عاندنا في عدد من المباريات المهمة.

وعن هبوط جاره العروبة إلى مصاف دوري الدرجة الأولى قال اليماحي: فريق العروبة عودنا دائماً على الاستفاقة والعودة السريعة لدوري المحترفين، وفي اعتقادي أن عودة الفريق الأخضر لدوري أدنوك للمحترفين لن تتأخر بعد اكتساب اللاعبين خبرة اللعب في دوري الكبار.

رجل المرحلة

وبارك رئيس مجلس إدارة الفجيرة خطوة تعاقد اتحاد الإمارات لكرة القدم مع المدرب الروماني كوزمين مدرب الشارقة الحالي الذي سيقود المنتخب خلال مشواره الأهم والأصعب في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال أمريكا 2026، منوهاً إلى أن كوزمين يعتبر رجل المرحلة وكل الأنظار تتجه نحوه لقيادة الأبيض إلى النهائيات بعد مرور أكثر من 3 عقود من التأهل التاريخي الأول لمنتخبنا الوطني الذي بلغ مونديال إيطاليا عام 90.