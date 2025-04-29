23 هدفاً و37 بطاقة ملونة في الجولة الـ25 لـ«الهواة»

تصدرت عدة مشاهد سباق الصراع نحو أضواء دوري أدنوك للمحترفين وذلك عقب نهاية مباريات الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، والتي شهدت ارتفاع معدل الأهداف التي وصلت إلى 23 هدفاً في المباريات الست، إلى جانب إشهار قضاة الملاعب لـ37 بطاقة ملونة كرقم قياسي في عدد البطاقات التي تظهر في جولة واحدة، وتمكن دبا الفجيرة من تقليص الفارق إلى نقطة بينه وبين الظفرة المتصدر برصيد 47 نقطة ليؤكد لاعبو «النواخذة» سعيهم في العودة من جديد لدوري الكبار إذ تنتظر الفريق 4 مباريات حاسمة من أجل تحقيق حلم جماهيره بالصعود لدوري الأضواء والشهرة، حيث يلاقي دبا كلاً من مجد وحتا والذيد والجزيرة الحمراء وكل هذه الفرق بعيدة عن صراع الصعود، ولذلك ربما يكون طريق دبا سالكاً نحو التأهل بشرط تحقيق الانتصار في 3 مباريات على أقل تقدير.

صدارة

وعلى الرغم من غيابه عن خوض مباريات هذه الجولة، إلا أن الظفرة ظل متمسكاً بصدارة الترتيب، وسيخوض مباراته المقبلة 9 مايو المقبل أمام يونايتد، ثم يلاقي فريق الإمارات ثم مصفوت، ويختتم الظفرة مواجهاته في المسابقة بلقاء العربي 30 مايو المقبل.

وتمكن فريق العربي من الإبقاء على حظوظه قائمة وذلك بفضل فوزه على الجزيرة الحمراء بنتيجة 2 ـ 1، ليصل برصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وسيكون تأهل الفريق مرهوناً بفوزه في عدد من المباريات المتبقية والتي تجمعه بفريق الحمرية وغلف يونايتد والفجيرة والظفرة مع فقدان منافسيه لعدد من النقاط، وفيما يبدو أن مهمة العربي ليست سهلة خصوصاً مع وجود فريقين ينافسان على الصعود هما الظفرة ودبا الفجيرة في وقت يسعى فيه فريق غلف يونايتد من أجل البقاء في دوري الهواة وتجنب الهبوط لدوري الثانية حاله كحال الحمرية.

بعد التعادل الإيجابي الخاسر بين الفجيرة الخامس برصيد 39 نقطة ويونايتد الرابع 41 نقطة تراجعت حظوظ الفجيرة خطوة جديدة للوراء في وقت يظل فيه فريق يونايتد متمسكاً بحظوظه بشرط تجنب نزيف عدد من النقاط المتبقية على أرضية الملعب.

لايزال فريق غلف اف سي يعاني في أسفل الترتيب برصيد 7 نقاط ربما تقربه أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية إذا لم يتم التدارك في المباريات الأربع المتبقية لكل فريق في المسابقة.

من جهته، استعاد الفرنسي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة ذاكرته التهديفية وتمكن من تسجيل هدف من هدفي فريقه في مرمى يونايتد ليصل برصيده إلى 17 هدفاً في صدارة الهدافين يليه البرازيلي ديغو داسيلفا مهاجم دبا بـ16 هدفاً ثم الثنائي ديوب «العربي، ومحمد ياتارا «الظفرة» بـ15 هدفاً.

تقام مواجهات الجولة 26 بتاريخ 3 و4 مايو المقبل بمواجهة مجد لدبا الفجيرة، وغلف اف سي ضد الجزيرة الحمراء في اليوم الأول، فيما يلاقي الإمارات ضيفه الفجيرة، وحتا يستقبل الذيد، والعربي يستضيف الحمرية، ومصفوت ضد غلف يونايتد.