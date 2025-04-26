منصور علي: على أرض الواقع بني ياس ليس في وضع حرج

اعتبر منصور علي إداري فريق بني ياس أن «السماوي» ليس في وضع صعب أو حرج على أرض الواقع رغم تراجع النتائج مؤخراً، مؤكداً أن الفريق قادر على العودة بصورة أقوى في المباريات المتبقية من عمر الموسم.

وتراجع بني ياس إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بعد خسارته بثلاثية نظيفة من العين في الجولة 22، والفارق بينه وبين دبا الحصن صاحب المركز الثالث عشر وقبل الأخير 6 نقاط.

أسباب

وقال منصور علي لـ«البيان» رداً على أسباب تراجع نتائج بني ياس في الموسم الحالي: «الفريق يمر في نهاية الموسم بمرحلة صعبة نتيجة الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين الأساسيين مثل خميس صالح إسماعيل وخميس المنصوري وانتهاء موسميهما مع الفريق.

إضافة إلى الغيابات، وهو ما أثر بشكل كبير على مستوى «السماوي» لاسيما في المباريات الأخيرة».

وأضاف: «واجهنا العين في المباراة الأخيرة وهو فريق كبير وقوي، لكننا لعبنا بندية أمامهم طوال 70 دقيقة كاملة، قبل أن يستغل العين الفرص التي أتيحت له من هفوات بسيطة، ولكن هذا لا يعني أن الفريق سيتوقف، وبني ياس لن يستسلم ولدينا مباريات قادمة نستطيع العودة خلالها بصورة أفضل».

وعما إذا كان الفريق في وضع حرج في ظل تراجعه في جدول الترتيب والصراع مع دبا الحصن والبطائح على الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، قال: «قد يرى البعض على الورق وبالأرقام أن بني ياس في مرحلة صعبة.

لكن على أرض الواقع أعتقد أن الفريق ليس في وضع حرج، وظهر بشكل جيد أمام فرق كبيرة خلال الموسم، وأنه يستطيع الرجوع وتحقيق نتائج جيدة في أي وقت».

هدوء

وتابع: «لا نتحدث على أن وضع الفريق مطمئن أو هناك حالة من القلق ولكننا نتعامل مع الأمر بهدوء، وبالطبع ننظر إلى الفرق التي تلينا في جدول الترتيب أو الفرق التي تسبقنا، نحن في نهاية الموسم ومتفائل دائماً بقدرة الفريق على إنهاء الموسم بشكل جيد.

والبدء في التجهيز للموسم المقبل». وأشار منصور علي إلى أن خسارة دبا الحصن في الجولة الأخيرة من النصر تهم جميع الفرق التي تعاني في مؤخرة الترتيب، موضحاً: «بالتأكيد جميع الأندية تفكر في نتائج الآخرين.

والحسابات لا تقتصر على بني ياس فقط كفريق ولكن على الفرق الأخرى، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم سواء في مقدمة الجدول للفرق المتنافسة على اللقب أو في مراكز المؤخرة للأندية التي تصارع على البقاء، ونحن نتطلع دائماً للأفضل، لكن لدينا ثقة في قدرتنا على ضمان البقاء».

وعن مدى صعوبة المباريات المتبقية لبني ياس في الدوري، حيث يواجه الشارقة والبطائح وخورفكان والوصل وكلباء، أكد أن كل المباريات صعبة في الأمتار الأخيرة في ظل رغبة كل فريق لتحسين مركزه أو الحفاظ عليه على أقل تقدير، وكل ناد يتعلق بالأمل، سنثبت أن الخسارتين الأخيرتين من دبا الحصن والعين مجرد كبوة، وأن الفريق قادر على العودة للانتصارات.