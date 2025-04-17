مسفر وبيريرا يعيدان العربي ودبا من جديد إلى جادة الصعود

بعد تراجع حظوظهم خطوة للوراء بسبب تذبذب النتائج وابتعادهم عن ركب أندية المقدمة وعن ترشيحات الصعود لدوري أدنوك للمحترفين إلا أنه باستعانة إدارة دبا الفجيرة بالمدرب البرتغالي برونو بيريرا مدرب العروبة السابق، وتولي الدكتور عبدالله مسفر كابينة تدريب العربي القيواني أحدث الثنائي نقلة ملحوظة في أداء ونتائج الفريقين منذ تصديهما للمهمة بعد تمكن دبا الفجيرة من تحقيق فوزين على التوالي على الإمارات في عقر الدار 2 - 1 .

وكذلك على مصفوت 2 - 0 خلال الجولة الماضية، وفي الطريق نفسه سار المدرب عبدالله مسفر المدير الفني للعربي والذي يملك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى من خلال توليه تدريب الفجيرة ودبا وحتا والظفرة .

حيث تمكن مسفر من تحقيق الفوز على حتا في أهم المباريات 3 - 2، وكذلك على الذيد 2 - 1 قبل أيام ليصل الفريق برصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث خلف دبا الفجيرة الوصيف الذي يملك 40 نقطة ليكون الفارق بين الظفرة المتصدر ودبا الوصيف 4 نقاط فقط وبين العربي الثالث 5 نقاط.

قمة مرتقبة

وتشاء الصدف أن تكون المباراة المقبلة ضمن مواجهات الأسبوع 24 بين العربي ودبا بعد غدٍ في وقت يستضيف فيه الظفرة فريق الفجيرة الخامس برصيد 38 نقطة والذي غاب عن خوض آخر مباراتين بسبب الراحة الإجبارية.

توقع

وتوقع حميد سالمين الإداري السابق بفريق الفجيرة مزيداً من الإثارة والندية واستمرار عنصر المفاجأة في ما تبقى من مباريات دوري الدرجة الأولى مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تعد الأهم وهي بمثابة حصاد للموسم كاملاً .

مشيراً إلى أن الفريق أقل أخطاء وأكثر تركيزاً ويملك دكة بدلاء جاهزة سيتوج في نهاية الموسم بدرع المسابقة وأضاف: أتوقع أن تتغير المراكز مع كل جولة وذلك من واقع النتائج الحالية المفاجئة في بعض الأحيان للجماهير، ولذلك فإن مسابقة دوري الهواة ستشد الانتباه وتلفت الأنظار إليها اعتباراً من مباريات الأسبوع 24 وكذلك في بقية مباريات دوري الهواة.