قلة الأهداف والتعادلات السلبية عنوان الجولة 22 في «الهواة»

حملت مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» أرقاماً سلبية على مستوى الأهداف خلال المباريات الست التي أقيمت على مدار يومين والتي لم تتجاوز حاجز 12 هدفاً، كما أن نتيجة التعادل السلبي حضرت في 3 مباريات جمعت الظفرة ضد الحمرية، ومصفوت أمام الذيد، وغلف اف سي الذي تعادل أمام مجد، فيما كان الفوز حاضراً في 3 مباريات بعد عودة دبا الفجيرة من ملعب الإمارات بالعلامة الكاملة بعد الفوز عليه 2 ـ 1، وأيضاً تمكن مدرب العربي الجديد عبدالله مسفر من قيادة فريقه لفوز مهم وغالٍ على حتا بنتيجة 3 ـ 2، وتمكن يونايتد مفاجأة المسابقة من تحقيق فوز عريض على الجزيرة الحمراء بخماسية نظيفة، واستمرت الأرقام السلبية بعد أن أشهر حكام المباريات 33 بطاقة ملونة.

ترتيب

وفي ما يتعلق بترتيب الفرق نجد أن الظفرة وعلى الرغم من تعادله، إلا أنه لا يزال متمسكاً بالصدارة برصيد 44 نقطة لكن فارس الظفرة لم يحصد سوى نقطتين من مباراتين بعد تعادله في الجولة الـ21 أمام الجزيرة الحمراء وأول من أمس ضد الحمرية، وعلى الرغم من غيابه خلال مواجهات هذا الأسبوع بسبب الراحة الإجبارية، إلا أن الفجيرة ظل محافظاً على الوصافة برصيد 38 نقطة، ويأتي من بعده دبا الفجيرة برصيد 37 نقطة بعد أن قاده مدربه الجديد البرتغالي برونو بيريرا إلى تحقيق فوز مهم على الإمارات ليستعيد التوازن من جديد ويشد الخناق على فريقي الفجيرة والظفرة في القمة، ويأتي رابعاً كل من العربي ويونايتد برصيد 36 نقطة ليشكل الثنائي خطورة كبيرة على ثلاثي المقدمة.

وكشفت مواجهات الجولة عن تراجع حظوظ كل من الإمارات وحتا بعد تلقيهما هزيمتين أمام دبا والعربي وتتقلص حظوظهما في اللحاق بركب المقدمة، وعلى مستوى القاع فقد ظل الوضع كما عليه إثر تعادل غلف إف سي صاحب المركز الأخير بسبع نقاط أمام مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة في وقت ظل فيه الحمرية في مركزه الـ11 برصيد 16 نقطة والجزيرة الحمراء العاشر بـ17 نقطة.

ويتصدر الفرنسي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة صدارة الهدافين برصيد 16 هدفاً يليه الثنائي محمد ديوب من فريق العربي وياتارا من الظفرة ولهم 14 هدفاً ثم يأتي كل من ديغو دا سيلفا من دبا الفجيرة وبروميس من يونايتد ولهم 13 هدفاً.

وتنطلق مواجهات الجولة 23 الجمعة المقبلة بثلاث مواجهات تجمع دبا ومصفوت، والحمرية يستقبل يونايتد، والجزيرة الحمراء يلاقي الإمارات برأس الخيمة، وتستكمل السبت بقية المواجهات بملاقاة غلف يونايتد بفريق الظفرة، والعربي يحل ضيفاً على الذيد، وحتا يستقبل غلف اف سي.