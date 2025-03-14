جمهور القمة الآسيوية يخطف الأضواء

اتفق مدربا الشارقة كوزمين أولاريو وشباب الأهلي باولو سوزا على تميز مباراة الفريقين بالحضور الجماهيري، وأبدى المدربان إعجابهما الكبير بمشهد الجمهور في استاد الشارقة ومساندته القوية للفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 التي امتدت حتى الساعات الأولى من الفجر بعد ذهابها لوقت إضافي، ثم الحسم بركلات الترجيح التي فاز بها الشارقة ونال بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وتمنى كل من كوزمين وسوزا أن يستمر مشهد إستاد الشارقة في جميع المباريات المحلية والدولية في ملاعب الإمارات، وقال كوزمين بصريح العبارة، إن المكسب الأكبر من المباراة كان لكرة الإمارات في ظل هذا الاهتمام الجماهيري المميز، والذي جعل للمباراة نكهتها الخاصة، ولم يختلف حديث البرتغالي سوزا مدرب شباب الأهلي متمنياً استمرار الحضور الجماهيري بذات الكثافة، وقدم كل مدرب الشكر لجمهور فريقه.

فرحة وحسرة

واختلفت ردود الفعل وتباينت التصريحات على صعيد لاعبي الفريقين وفقاً لما أفضت له نتيجة ركلات الترجيح التي حبست الأنفاس، حيث عاش لاعبو الشارقة فرحة كبيرة، عبروا عنها في تصريحاتهم بعد المباراة، حيث أكد الحارس عادل الحوسني بعد اختياره رجل المباراة، أن تركيزه في المباراة وفي ركلات الترجيح كان على فريقه بعيداً عن إنجاز شخصي، مشيراً إلى أن المسؤولية كانت أكبر عليه بعد وصول المباراة لركلات الترجيح، وأرجع الحوسني قدرة فريقه على التأهل والوصول للدور نصف النهائي الآسيوي للروح القتالية وإلى جمهور الفريق الذي اعتبره اللاعب رقم 1، وقال الحوسني إنه فخور بتفوق الشارقة بركلات الترجيح للمرة الثانية على التوالي في البطولة القارية، متمنياً استمرار التفوق حتى آخر المشوار في البطولة.

ووصف محترف الشارقة عادل تاعرابت المباراة بالرائعة وقال إن دافع فريقه كان أكبر للتأهل من كون مباراة الرد تقام على ملعبه، وانعكس ذلك في روحهم القتالية ونجاحهم في التقدم بالنتيجة، وأضاف تاعرابت قائلاً: إن المباراة كانت معبرة عن فريقين كبيرين وصلا لمرحلة متقدمة من البطولة.

تأكيد

وأكد مهاجم الشارقة كايو لوكاس من جهته أن المباراة كانت صعبة كما توقعها وتوقعها جميع اللاعبين، وقال إنه يدرك صعوبة التنافس أمام فريق شباب الأهلي، وفي نفس الوقت كانت لديه الثقة في تحقيق الفوز بمزيد من الجهد، وقال إنه سعيد بالتأهل وبسعادة وفرحة جمهور الشارقة الذي كان له دور مؤثر فيما حققه الفريق. وتحسر لاعب فريق شباب الأهلي مؤنس دبور صاحب هدف التعادل في الدقيقة 90 + 4، على الخسارة بركلات الترجيح وأرجع النتيجة لعامل الحظ ، وقال إن الشارقة منافس قوي ولكن فريقه كان هو الأفضل في المستوى وتوفر الفرص، وتمنى التوفيق للشارقة في مشواره المقبل.