أندية «دورينا».. 4 من 4 سوبر عن جدارة

تفوقت الأندية الإماراتية الأربعة، شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة على نفسها أمام الفرق القطرية الريان وقطر والسد والوكرة، خلال مشوار بطولات السوبر الإماراتي القطري، واحتكرت أندية دورينا دروع السوبر والتحدي الأربعة محققة إنجازاً خارجياً متميزاً أسعد الشارع الرياضي الإماراتي وعكس الوجه المشرق للكرة الإماراتية، وأجمعت القيادات الرياضية وقدامى اللاعبين والمتابعون على أن تتويج أندية دورينا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على منتخبنا الوطني الذي تنتظره تحديات مهمة قوية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، كما أنها تعزز كثيراً من إثارة مسابقتنا المحلية خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين ومسابقة كأس رئيس الدولة.

تخطيط سليم

من جانبه، هنأ محمد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، مجالس إدارات أندية شباب الأهلي والوصل والنصر والوحدة بهذه الإنجازات غير المسبوقة على مستوى الإمارات، مشيراً إلى أن التخطيط السليم والتهيؤ الجيد لبطولات السوبر الإماراتي القطري قاد هذه الأندية لحصد الألقاب الأربعة، مشيراً إلى أن قوة دوري أدنوك للمحترفين ظهرت من خلال المباريات الأربع، التي أقيمت مناصفة بين الإمارات وقطر، لافتاً إلى أن الوصول إلى القمة سهل، ولكن يجب الحفاظ على ما تم إنجازه، وأن يكون شعار أندية «دورينا» هو ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت من خلال مباريات السوبر والتحدي الإماراتي القطري، وتوقع اليماحي أن تشهد مباريات دوري المحترفين ومسابقة كأس رئيس الدولة إثارة منتظرة في قادم المباريات.

بدوره، قال محمد عبد الله الطربان رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، إن الإنجازات التي حققتها أندية الإمارات بتفوقها على أندية قطر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك التطور الكبير الذي تشهده الكرة في الإمارات، لافتاً إلى أنه يتمنى أن ترفع ألقاب السوبر الإماراتي القطري من سقف المسابقات المحلية، وبالتالي انعكاس ذلك على المنتخبات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها منتخبنا الوطني الأول المتأهب لخوض التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026 مارس المقبل.

تحضيرات فنية

كما أشاد ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، بالتحضيرات الفنية والنفسية التي سبقت مباريات الأندية الإماراتية الأربعة قبل مواجهة شباب الأهلي الفائز على الريان القطري بنتيجة 3-1 ومن بعده النصر المتفوق على قطر بنتيجة 5-1، وأمس الأول تفوق الوصل على السد القطري بهدف خيمينيز في أقوى مواجهات السوبر، مشيراً إلى أن الإمبراطور قدم مستوى مختلفاً عمّا يقدمه في الدوري، وتمكن من تحقيق انتصار غالٍ على السد زعيم الأندية القطرية في عقر داره وأمام جمهوره، ليأتي الوحدة ويختتم سلسلة النتائج الجيدة بتحقيق الانتصار على الوكرة القطري بركلات الترجيح، ونوه اليماحي بأن جماهير الأندية الأربعة كانت واثقة من تحقيق هذه الانتصارات، والتي قادت في نهاية الأمر للتتويج بالألقاب، معرباً عن أمله في أن ينعكس ذلك على رتم الدوري ويزيد من حرارة التنافس، وتمنى اليماحي لكافة أندية «دورينا» التوفيق في مختلف المنافسات الخارجية على مستوى آسيا وكذلك على مستوى بطولات أندية الخليج العربي.

بدوره، أكد محمد سرور اللاعب الدولي الأسبق نجم دبا الحصن والشارقة، أن جمهور الشارع الرياضي يعيش فرحة وحالة استثنائية، وذلك إثر تحقيق شباب الأهلي والنصر والوصل 4 بطولات وألقاب خلال 4 أيام متتالية، مشيراً إلى أن فوز الوحدة أكمل أفراح الكرة الإماراتية والشارع الرياضي بحصد البطولة الرابعة، وأكد أن الانتصارات دليل على تطور دوري المجترفين وهي النتائج التي تنعكس إيجاباً على أداء ومستوى منتخبنا الوطني مستقبلاً، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على هذه الألقاب وتحقيق مزيد من النتائج.

وقال محمد سرور: الألقاب الأربعة وعلى الرغم من أنها تأتي في إطار ودي، لكنها مهمة وترفع من معنويات اللاعبين، ولذلك أتوقع أن تنعكس تلك النتائج على مباريات دوري أدنوك للمحترفين، والتي ستحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير، معرباً عن أمله في تواصل أفراح جماهير الإمارات بحصد مزيد من الألقاب الخارجية في قادم الأيام.