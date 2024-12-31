كوزمين: الشارقة حقق الأهم أمام الوحدة رغم أخطاء الهدفين

لم يخفِ كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة سعادته بتأهل فريقه للدور نصف النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على منافسه الوحدة 4 ـ 2 في جولة الإياب للدور ربع النهائي.

واعترف في الوقت نفسه بأخطاء وقع فيها فريقه ولكن تسجيل الأهداف الأربعة أسهم في إبعاد خطورة تلك الأخطاء التي منحت الوحدة الفرصة في تسجيل هدفين في الشوط الثاني، ومن جهته بدا داركو ميلانيتش مدرب الوحدة متحسراً على النتيجة بسبب الفرص التي أهدرها فريقه، خاصة في الشوط الأول.

وقال كوزمين: جاء سيناريو المباراة بشكل متنوع، بدأنا بطريقة جيدة وسجلنا مبكراً، بعد الهدف كان هناك هبوط نوعاً ما في المستوى، ارتكبنا بعض الأخطاء كان يمكن أن ندفع ثمنها.

عموماً الشوط الأول كان فيه توازن بدرجة أعلى من الشوط الثاني حافظنا فيه على التقدم بهدف، في الشوط الثاني استقبلنا هدفين من لعبتين ثابتتين، إحداهما من ركلة جزاء وكان يمكن تلافي ذلك، لكن الأهم كان هو التأهل بعد أن نجحنا في تسجيل فارق الأهداف المناسب، سعيد بعزيمة وإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والجدية في التعامل مع الفرص.