«اليويفا» ينتظر استئناف ليون ضد هبوطه لتحديد موقف بالاس

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» تأجيل تقييمه لقضية تعدد ملكية الأندية التي تشمل ناديي أولمبيك ليون وكريستال بالاس حتى يتم تأكيد هبوط الفريق الفرنسي للدرجة الثانية. ولا تسمح قواعد تعدد ملكية الأندية بمشاركتها في نفس المسابقة الأوروبية طالما تخضع لنفس الملكية، ويملك رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور حصة في كل من بالاس وليون.

وتأهل كريستال بالاس للدوري الأوروبي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، بينما بلغ ليون البطولة ذاتها بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الفرنسي، لكنه هبط للدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية في الكرة الفرنسية. ويستأنف ليون ضد القرار، الذي جاء بعد مراجعة حسابات النادي المالية، وستنتظر هيئة الرقابة المالية على الأندية والتابعة لليويفا الآن نتيجة الاستئناف قبل اتخاذ قرارها.