فينجر: التنافس فاق التوقعات في مونديال الأندية

ألقت مجموعة الدراسات الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على الطبيعة التنافسية لكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تثبت أن كرة القدم تُلعب بمستويات عالية حول العالم.

وقال المدرب الفرنسي الأسطورة لفريق أرسنال الإنجليزي أرسين فينجر، مدير القسم المعني بتطوير كرة القدم حول العالم في الاتحاد الدولي، إن مرحلة المجموعات كانت أكثر قوة من المتوقع.

وأشادت مجموعة الدراسات الفنية التي تتضمن عدداً من اللاعبين الفائزين بكأس العالم مثل يورجن كلينسمان وجيلبيرتو سيلفا وتوبين هيث الفائزة بكأس العالم للسيدات، بأداء الأندية البرازيلية بعدما وصلت جميع الفرق الأربعة المشاركة إلى دور الـ16.

وأوضح فينجر: «البطولة محتدمة أكثر مما توقعت، أردنا أن ننظم بطولة كأس العالم للأندية، لكي نمنح الفرصة للأندية الكبيرة حول العالم للمجيء إلى هنا، ويبدو أننا أطلقنا العنان لشيء لن يتوقف على الإطلاق». وأضاف: «نأمل من الفرق المتنافسة عندما تعود أدراجها أن تقول أصبحنا نعرف ما علينا أن نفعله لنعود بشكل أقوى المرة المقبلة، وأن يساعد هذا الأمر على تطوير كرة القدم في بلادهم».

وحجزت أربعة اتحادات قارية مقعدها في دور الـ16 من خلال 9 أندية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، و4 من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، و2 من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم ونادٍ واحد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال كلينسمان: «أظن أن البطولة تسير بصورة إيجابية للغاية بشكل عام، فهي ليست مجرد اختبار استعداداً لكأس العالم، الذي تستضيفه كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية السنة المقبلة، بل هي دلالة أيضاً على أن الأندية تأخذ هذه البطولة على محمل الجد. لقد رأينا مباريات رائعة وعالية الجودة».

وأشاد جيلبيرتو سيلفا وتوبين هيث بأداء الأندية البرازيلية، إذ قال سيلفا: «أظن أن هذه البطولة هي واحدة من أفضل الأمور التي حصلت للأندية البرازيلية في الأشهر القليلة الماضية، والآن يمكنك أن تراها تنافس على أعلى المستويات، وهذا دليل على علو كعبنا، بالتأكيد أمامنا الكثير من الأمور التي علينا تحسينها، علينا فقط أن نتنبه إلى تلك الأمور، ونعود إلى بلدنا، ونعمل على تحسين لعبتنا وزيادة التنافسية حول العالم كما أظهرنا هنا».

وأضافت توبين هيث: «لقد ظننا أن الأندية الأوروبية ستفرض هيمنتها على البطولة، ولكننا فوجئنا بالأندية البرازيلية، وأبدت هيث إعجابها الشديد بأداء نادي فلامنجو الذي يعتمد طريقة لعب مبنية على الاحتفاظ بالكرة أكثر من باقي فرق البرازيل».