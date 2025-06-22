ارتفاع رواتب الحراس المحليين يعيد الأجانب للدوري الكوري

أعلنت رابطة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للأندية بتسجيل لاعبين أجانب في مركز حراسة المرمى للمرة الأولى منذ 26 عاماً اعتباراً من موسم 2026.

ومنعت الرابطة أنديتها من تسجيل اللاعبين الأجانب في مركز حراسة المرمى في عام 1999 عندما كان عدد فرقها ثمانية لضمان حصول الحراس المحليين على وقت كافٍ للعب. يضم دوري الدرجة الأولى في كوريا الجنوبية 12 فريقاً حالياً واستحدث دوري درجة ثانية في عام 2013. وأعلنت رابطة الدوري في بيان إن قرار إنهاء الحظر على حراس المرمى الأجانب اتخذ في اجتماع مجلس إدارتها نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت: «أكد المجلس أنه أخذ في الاعتبار أن منع اللاعبين الأجانب من التسجيل حراساً للمرمى، وهو مركز متخصص، أدى إلى زيادة مفرطة في رواتب الحراس المحليين مقارنة بلاعبي الميدان».

وأوضحت: «زاد عدد الأندية بشكل ملحوظ منذ تطبيق قيود حراس المرمى الأجانب لذا حتى إذا سمح للحراس الأجانب باللعب سيظل لدى المحليين وقت كافٍ للعب».

وأشارت: «نتيجة لذلك، واعتباراً من 2026، سيلغي الدوري الكوري من لائحة المسابقات شرط أن يكون حارس المرمى لاعباً محلياً، وهو ما سيطبق على دوري الدرجة الأولى والثانية».