بايرن يفرض التعادل على دورتموند

أفلت بايرن ميونخ من الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند وتعادل معه بصعوبة 1 /1 اليوم السبت في كلاسيكر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وتقدم الإنجليزي جيمي بينوي جتينس بهدف لدورتموند في الدقيقة 27 لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن قبل خمس دقائق من النهاية.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة مقابل 20 نقطة لدورتموند في المركز الخامس.

وكان ليروي ساني قريبا من افتتاح التسجيل لبايرن في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تعامل معها بنجاح حارس دورتموند جريجور كوبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله جيمي بينوي جتينس في الدقيقة 27 بعدما انطلق بالكرة بشكل رائع في الجهة اليسرى ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لتمر من فوق رأس مانويل نوير وتسكن الشباك.

وأجرى فينسنت كومباني مدرب بايرن تغييرا اضطراريا في الدقيقة 33 بخروج هاري كين للإصابة ونزول توماس مولر.

وكاد بايرن أن يدرك التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من جمال موسيالا إلى توماس مولر المنفرد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة جريجور كوبل.

وضاعت فرصة هدف محقق لدورتموند في الدقيقة 62 بعد انفراد مارسيل سابيتزر بمرمى الخصم بشكل تام قبل أن يسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لكن مانويل نوير حارس بايرن أبعد الخطر عن مرماه.

وأدرك النادي البافاري التعادل قبل خمس دقائق من النهاية بواسطة نجمه الدولي الشاب جمال موسيالا بعد تمريرة عرضية من مايكل أوليسي قابلها موسيالا بضربة رأس قوية في الشباك.