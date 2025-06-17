سيطرة صربية على الدكة الفنية لأندية «دورينا» في الموسم الجديد

تواصل المدرسة التدريبية الصربية للموسم الثالث على التوالي، السيطرة على الأجهزة الفنية لأندية دوري المحترفين، وذلك مع حسم أغلبية الأندية هوية مدربيها في الموسم الكروي المقبل 2025 - 2026.

وسيتواجد 4 مدربين من صربيا تم الإعلان عنهم بشكل رسمي على رأس الأجهزة الفنية لأندية دوري المحترفين في الموسم المقبل، والعدد مرشح للارتفاع إلى 5 مدربين مع أنباء اقتراب ميلوش مدرب الوصل السابق من قيادة الشارقة في الموسم الجديد.

واتضحت هوية مدربي 12 نادياً من أندية دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد، وفضلت 7 أندية الاستمرار مع مدربيها من الموسم المنصرم، وهي شباب الأهلي والعين والجزيرة وعجمان وكلباء والبطائح ودبا الفجيرة الصاعد من دوري الدرجة الأولى، بينما يظهر ثلاثة مدربين للمرة الأولى في دورينا مع أندية الوصل والنصر وبني ياس، فيما لم يحسم الوحدة ملف المدير الفني للفريق الأول الذي سيتولى المهمة خلفاً للسلوفيني داركو ميلانيتش.

وللمرة الأولى منذ مواسم عدة قد لا يضم دورينا أي مدرب من الجنسية الرومانية، بعدما رحل أولاريو كوزمين عن الشارقة في نهاية الموسم لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول، إضافة إلى رحيل مواطنه دانييل إيسايلا عن بني ياس.

وتتواجد المدرسة التدريبية الصربية مع أندية العين الذي سيواصل تجربته مع فلاديمير إيفيتش الذي تعاقد معه في منتصف الموسم الماضي خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، ويقود «الزعيم» في بطولة كأس العالم للأندية.

واختار النصر صربياً بتعاقده مع سلافيسا يوكانوفيتش لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل خلفاً للهولندي ألفريد شرودر، في أول تجربة للمدرب الصربي في الدوري الإماراتي، ويملك سيرة ذاتية جيدة، حيث سبق له تدريب بارتيزان وقاده إلى لقب الدوري الصربي مرتين، إضافة إلى تجربة سابقة في منطقة الخليج مع الغرافة القطري، إلى جانب التدريب في روسيا وتايلاند.

نتائج

ويواصل كلباء رحلته مع الصربي فوك رازوفيتش الذي قاد «النمور» في الموسم الماضي، وحقق مع الفريق نتائج جيدة، إذ أنهى الموسم في المركز التاسع، علماً بأنه يمتلك خبرة واسعة في الدوري الإماراتي بعدما سبق له وقاد ناديي الوحدة والظفرة الذي قاده إلى نهائي كأس رئيس الدولة في عام 2020، لكنه ألغي بداعي جائحة كورونا.

كما فضل عجمان استمرار مدربه الصربي غوران توفيغدزيتش، ويعد أحد أبرز المدربين الذين قادوا عجمان في أكثر من مناسبة، حيث تتواصل رحلة غوران مع «البرتقالي» للموسم الثاني على التوالي، فيما اقترب الشارقة من الصربي ميلوش ميلوييفيتش والذي قاد الوصل في الموسم الماضي، وسط أبناء قوية عن توصل النادي إلى اتفاق مع المدرب الصربي. وتتواجد المدرسة البرتغالية بشكل جيد مع أندية شباب الأهلي بطل الثنائية في الموسم الأخير بإشراف باولو سوزا، مع اقتراب «الفرسان» من الإعلان عن تجديد عقد المدرب البرتغالي بشكل رسمي.

وتعاقد الوصل مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو في أولى تجاربه في الدوري الإماراتي، وكأول مدرب برتغالي يقود «الإمبراطور» وهو مدرب يمتلك سيرة ذاتية قوية، وسبق له قيادة النصر السعودي، في آخر محطاته التدريبية قبل إقالته في سبتمبر من العام الماضي، والدحيل القطري الذي فاز معه بكأس أمير قطر عام 2022، وبوتافوغو البرازيلي، وشاختار دونيتسك الأوكراني.

وفي الجزيرة يرتبط «فخر أبوظبي» بعقد مع المغربي الحسين عموتة ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ورغم الجدل الذي دار حول استمرار المدرب من عدمه مع الفريق، إلا أنه لا يزال على رأس الجهاز الفني للجزيرة، من دون أي جديد، فيما فضل البطائح مواصلة المشوار مع الإيراني فرهاد مجيدي المستمر من الموسم الماضي.

بصمة

ويحضر المدرب الوطني في الموسم المقبل ممثلاً في حسن العبدولي الذي تعاقد مع خورفكان لقيادة «النسور» خلفاً لعبد المجيد النمر، وذلك بعد نجاح العبدولي في وضع بصمة جيدة كمدرب وطني في دوري المحترفين على الرغم من هبوط دبا الحصن إلى دوري الدرجة الأولى.

وتعاقد الظفرة العائد إلى دوري المحترفين مع زيلكو بتروفيتش من «مونتينيغرو» الجبل الأسود، في ثانية تجاربه في الدوري الإماراتي، حيث قاد نادي «الشعب سابقاً» عام 2013 لمدة موسم واحد، فيما يملك تجربة في المنطقة مع القادسية الكويتي في الموسم الماضي، بينما فضل دبا الفجيرة الصاعد الثاني من الهواة الاستمرار مع مدربه البرتغالي برونو بيريرا والذي قاده إلى الصعود إلى المحترفين.

وحول بني ياس وجهته إلى بلغاريا بتعاقده مع إيفايلو بيتيف لقيادة الفريق الأول خلفاً للروماني دانييل إيسايلا الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم بعد عدم التوصل لاتفاق مع «السماوي»، وهو أول مدرب بلغاري يقود بني ياس في دوري المحترفين، ويخوض تجربته الأولى في الدوري الإماراتي.

ويمتلك بيتيف البالغ من العمر 49 عاماً سجلاً تدريبياً حافلاً يمتد لأكثر من عقدين، تولى خلالها تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، أبرزها لودوغوريتس البلغاري، الذي قاده لتحقيق أول ألقاب الدوري في تاريخه، وكذلك منتخب بلغاريا ومنتخب البوسنة والهرسك، حيث نجح في قيادة الأخير إلى مرحلة الترقية في دوري الأمم الأوروبية.

وسبق للمدرب البلغاري العمل في منطقة الخليج عندما قاد القادسية السعودي في موسم 2019-2018، كما قاد أندية عريقة مثل دينامو زغرب الكرواتي وكرايوفا الروماني.