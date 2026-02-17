سيناريو مباراة المغرب والسنغال يتكرر.. توقف وتهديد بالانسحاب وركلة جزاء ضائعة

شهدت المستطيلات الخضراء تكراراً لمشهد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، لكن هذه المرة في الدوري المصري لكرة القدم خلال مواجهة مودرن سبورت مع كهرباء الإسماعيلية.

ففي نهائي البطولة القارية، احتج لاعبو السنغال ومدربهم باب ثياو على احتساب ركلة جزاء للمغرب في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فغادروا الملعب مؤقتاً قبل أن يعودوا ويستكملوا المباراة التي حسموها لصالحهم 1-0 بعد التمديد، علماً بأن إبراهيم دياز كان قد أهدر ركلة جزاء لأسود الأطلس.

وتكرر السيناريو في مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية، عندما احتسب الحكم السيد منير ركلة جزاء لكهرباء الإسماعيلية في الدقائق الأخيرة مع بقاء النتيجة متعادلة، ما أثار اعتراضات واسعة من لاعبي ومدرب مودرن، وصلت إلى حد التهديد بالانسحاب، فيما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدرب المساعد صلاح أمين.

وبعد عودة لاعبي مودرن إلى أرض الملعب، أضاع علي سليمان ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة فوق العارضة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1-1.