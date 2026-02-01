السنغال «تلاحق» إبراهيم دياز

يعود نجم منتخب المغرب إبراهيم دياز إلى ملعب سانتياغو برنابيو بعد غياب طويل، محمّلاً بذكريات ثقيلة تعود إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، في سيناريو تفرضه مصادفات كرة القدم، حيث يواجه مجددًا أبطال القارة السمراء بقميص ريال مدريد.

آخر ظهور لـ إبراهيم في البرنابيو كان في 10 ديسمبر الماضي، خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي، بينما يعود آخر ظهور له في الدوري الإسباني على هذا الملعب إلى الكلاسيكو في 26 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين، خاض جميع مبارياته في “الليغا” خارج الديار، أمام رايو فاليكانو، إلتشي، أتلتيك بلباو، وألافيس.

مواجهة رايو فاليكانو تمثل أول عودة لـ براهيم إلى ملعبه بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، البطولة التي كان أحد أبرز نجومها، قبل أن تنقلب الصورة في النهائي الدرامي بالرباط. هناك، أضاع براهيم ضربة جزاء على طريقة “بانينكا” مع نهاية الوقت الأصلي، في لحظة وُصفت بأنها من أكثر المشاهد صدمة في تاريخ النهائيات، قبل أن تُتوّج السنغال باللقب وسط جدل واسع.

وبحسب «ماركا»، جعلت تقلبات اللعبة مباراتي ريال مدريد في الدوري عقب عودة براهيم تأتيان أمام لاعبين من المنتخب السنغالي المتوّج. الأسبوع الماضي، وخلال فوز ريال مدريد على فياريال، واجه إبراهيم زميله السابق في النهائي بابي غاي، الذي كان صاحب الهدف الحاسم بتسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا لمرمى بونو.

واليوم، يتجدد المشهد أمام لاعب سنغالي آخر، هو باتيه سيس، ركيزة خط وسط رايو فاليكانو، ورغم أن دوره مع المنتخب أقل بروزاً، إلا أن تأثيره مع فريقه كان واضحاً، إذ عانى رايو كثيراً في فترة غيابه بسبب كأس الأمم، قبل أن يعود الأسبوع الماضي مباشرةً إلى التشكيلة الأساسية، ويقدم أداءً لافتاً توّجه بهدف في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1.

داخل ريال مدريد، لا تزال آثار صدمة نهائي الرباط حاضرة في غرفة الملابس، ويُعد استعادة براهيم لمستواه المعهود أحد الأهداف الرئيسية للجهاز الفني، وفي إشارة دعم واضحة، نفّذ مبابي ضربة جزاء على طريقة “بانينكا” في مباراة لا سيراميكا، وأهداها لزميله.

غير أن طريق عودة براهيم الكاملة لا يخلو من التحديات، في ظل المنافسة القوية على دقائق اللعب، بوجود أسماء بارزة مثل ماستانتونو ورودريغو، ما يجعل مواجهة رايو فاليكانو اختباراً جديداً للاعب يسعى لطي صفحة النهائي الأفريقي والعودة بقوة من بوابة البرنابيو.