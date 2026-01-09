جدار زيدان التاريخي يصطدم بقوة أوسيمين ولوكمان

يواجه لوكا زيدان حارس مرمى المنتخب الجزائري اختباراً صعباً عندما يخوض «محاربو الصحراء» مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، غداً السبت، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا في المغرب. ويخوض زيدان نجل أسطورة الكرة العالمية زين الدين زيدان اللقاء وهو يمتلك سجلاً مثالياً في نظافة الشباك، بعدما نجح في الحفاظ على مرماه خلال مبارياته الأربع التي حرس فيها مرمى منتخب بلاده في البطولة، وهو الحارس الأساسي الوحيد بين المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور الذي حافظ على نظافة شباكه في جميع مشاركاته.



الحارس البالغ من العمر 27 عاماً والمحترف في صفوف غرناطة الإسباني يعيش بطولة استثنائية، بعدما انتقل خلال أشهر قليلة من مجرد استدعاء دولي للمنتخب في تصفيات كأس العالم إلى أحد أبرز نجوم النسخة الحالية لكأس أفريقيا.



وتبرز معركة من نوع خاص في المواجهة المنتظرة بين القوة الهجومية النيجيرية بقيادة الثنائي فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان وتألق زيدان اللافت، إذ كان لوكا زيدان كتب اسمه في سجلات التاريخ بعدما أصبح أول حارس جزائري يخرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات متتالية في البطولة القارية، متجاوزاً رقم الحارس السابق محمد حنيشيد، الذي حافظ على نظافة شباكه في أول مباراتين للجزائر خلال نسخة 1996.



وحافظ زيدان على نظافة شباكه أمام السودان وبوركينا فاسو في دور المجموعات، قبل أن يحصل على راحة في مواجهة غينيا الاستوائية، ثم واصل تألقه في الأدوار الإقصائية خلال اللقاء الحاسم أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ثمن النهائي، حيث صمد حتى الأشواط الإضافية وأسهم في تأهل الجزائر.



وقبل 24 ساعة من اللقاء المرتقب، تتجسد مواجهة لوكا زيدان أمام قوة الهجوم النيجيري وثنائي «النسور» الذي يسعى لكسر الأرقام، باعتبارهما من الأخطر في البطولة، إذ يقدم أوسيمين ولوكمان مستويات لافتة بعد تسجيل كل منهما ثلاثة أهداف، حيث يطمح زيدان لمواصلة رحلته المثالية وقيادة الجزائر إلى نصف النهائي، في حين تبحث نيجيريا عن إنهاء مغامرته وفتح الطريق نحو اللقب، فهل ينجح نجل الأسطورة في مواصلة الحفاظ على رقمه الاستثنائي؟



يذكر أن لوكا زيدان اختار الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر، والعودة إلى جذور والده الأصلية طامحاً لكتابة اسمه على الساحة القارية، إذ كان قد مثل منتخبات المراحل السنية من تحت 16 إلى 20 عاماً في فرنسا.

ويحظى لوكا بدعم والده الأسطورة زين الدين زيدان مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا، إذ تحرص العائلة على مؤازرة الحارس والحضور في كل مباريات المنتخب الجزائري في البطولة.