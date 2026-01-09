في سباق الهداف التاريخي..لابا كودجو يقترب من تحطيم رقمي عمر والطلياني

يواصل التوغولي لابا كودجو مهاجم وهداف العين أرقامه الاستثنائية، مؤكداً أنه "أسطورة حية" و"أيقونة" في تاريخ دوري المحترفين الإماراتي، بعدما اقترب خطوة جديدة في سباق الهداف التاريخي للمسابقة على مر العصور.

واقترب لابا كودجو من تحطيم رقمي أسطورتا الكرة الإماراتية محمد عمر وعدنان الطلياني في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري عبر تاريخه، بعد أن نجح في تسجيل هدف في مباراة الظفرة والعين التي انتهت لمصلحة الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة 12 من دوري المحترفين.



ورفع كودجو رصيده الإجمالي من الأهداف منذ قدومه إلى الدوري الإماراتي عام 2019 إلى 131 هدفاً في 141 مباراة، ليبقى على بعد هدفين فقط من معادلة رقم الطلياني وثلاثة أهداف من احتلال المركز الخامس في القائمة.

ويتصدر علي مبخوت لاعب النصر قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 228 هدفاً، يليه في المركز الثاني سيباستيان تيغالي نجم وهداف الوحدة السابق «184»، ثم فابيو ليما نجم الوصل الحالي «179»، ثم النجم السابق فهد خميس «175»، يليه أسطورة الكرة الإماراتية السابق عدنان الطلياني «133»، ومحمد عمر في المركز السادس «132».



ويتربع لابا كودجو على قمة ترتيب هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 13 هدفاً، متقدماً بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الدولي السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة. ويبدو أن المهاجم التوغولي عازم على تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بلقب هداف الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، وهو ما قد يجعل من الصعب تحقيق مثل هذا الرقم أمام أي لاعب قادم في حال تمكن من إنهاء الموسم وخطف اللقب.

ويعد لابا كودجو الهداف التاريخي لنادي العين على مر التاريخ في بطولة الدوري، بعد أن تجاوز في بداية الموسم الحالي الهداف التاريخي السابق، أحمد عبد الله.



وأحرز كودجو لقب الدوري 4 مرات من قبل، وسجل في موسمه الأول مع العين 19 هدفاً في 18 مباراة، وفي الموسم التالي سجل 13 هدفاً في 23 مباراة بالدوري، وفي موسم 2021-2022 سجل 26 هدفاً وتوج بالهداف للمرة الثانية، وحافظ على لقبه في الموسم التالي 2022-2023 برصيد 28 هدفاً، وهو أعلى رصيد له في الدوري في موسم واحد، وفي موسم 2023-2024 اكتفى بتسجيل 12 هدفاً، فيما توج بالهداف للمرة الرابعة في الموسم الماضي برصيد 20 هدفاً، ووصل إلى 13 هدفاً في الموسم الحالي بعد مرور 12 جولة