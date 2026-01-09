باريس تخشى حمى الملاعب الأفريقية.. حظر احتفالات الشانزليزيه واستنفار أمني لمواجهة الشغب

أصدرت الحكومة الفرنسية تحذيرات رسمية من مخاطر اندلاع أعمال شغب واضطرابات خلال مباريات دور الثمانية والمربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب. وطالب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، في برقية وجهها للمحافظين، طالب باستنفار كامل الأجهزة الأمنية لمنع أي إخلال بالنظام العام، وذلك بعد رصد تجاوزات صاحبت الاحتفالات العفوية بالفوز في الأدوار السابقة، ولا سيما عقب انتصار الجزائر في دور الستة عشر يوم 6 يناير الجاري، وشدد نونيز على ضرورة التصدي بحزم لاستخدام الألعاب النارية والمفرقعات، كما أصدر تعليمات صارمة للمحافظين بتطبيق الإجراءات القانونية التي تشمل سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين يثبت تورطهم في اضطرابات تمس الأمن العام.



وأعلنت مديرية أمن باريس حظر تجمعات المشجعين في منطقة «الشانزليزيه» طوال فترة مباريات دور الثمانية، بدءاً من عصر اليوم الجمعة، لتجنب أي احتكاكات أو أعمال تخريب. وتأتي هذه التحركات الأمنية بعد أن أبلغ محافظ منطقة أوفرن رون ألب، السلطات القضائية عن رصد خطابات تحرض على الكراهية والعنف وعبارات معاداة للسامية أطلقها بعض الأشخاص في مدينة ليون خلال الاحتفالات بفوز الجزائر على جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويلتقي اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة القارية، مالي مع السنغال، والكاميرون مع المغرب، فيما يلتقي غدا السبت الجزائر مع نيجيريا، ومصر مع كوت ديفوار.