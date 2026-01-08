أحبط مفاجأة الظفرة.. العين يؤمن صدارة الدوري



حقق العين فوزًا مهمًا أمن به صدارة دوري المحترفين، بعدما حول تأخره أمام مضيفه الظفرة بهدف في الشوط الأول، إلى فوز 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ستاد حمدان بن زايد، في ختام مباريات الجولة 12 من المسابقة، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة على قمة جدول الترتيب قبل جولة واحدة على نهاية الدور الأول، بينما توقف رصيد الظفرة عند 15 نقطة.



وأحبط العين مفاجأة الظفرة، الذي باغت الضيوف بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع البرازيلي جوبسون سانتوس في الدقيقة 16، نفذها على طريقة "بانينكا" في مرمى الحارس خالد عيسى.

وتفوق زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة على نظيره الصربي إيفيتش مدرب العين في شوط اللقاء الأول بفضل جرأة المدرب المونتنيغري الذي عمد إلى تطبيق الضغط العالي على دفاع العين، وحرمه من أهم مفاتيح لعبه، وفرض رقابة لصيقة على هدافه لابا كودجو.



لكن تغير الحال في الشوط الثاني، بعدما نجح العين في تدارك أخطاء الشوط الأول، وتمكن الهداف التوغولي لابا كودجو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 60 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وأضاف البديل الذهبي نسيم الشاذلي الهدف الثاني وهدف الفوز للعين في الدقيقة 82 من متابعة جيدة لتسديدة ارتدت من القائم الأيمن لحارس الظفرة. يذكر أن العين هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3.