دبا يحصد 3 نقاط ثمينة أمام خورفكان

حقق دبا ثلاث نقاط مهمة وثمينة، بعد فوزه بهدف دون رد أمام ضيفه خورفكان، في المباراة التي احتضن مجرياتها ستاد دبا، ضمن مواجهات الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين. سجل هدف دبا الوحيد سايمون كابرال في الدقيقة 57، وبتلك النتيجة رفع دبا رصيده للنقطة 9 صعد بها للمركز 12، وتوقف رصيد خورفكان عند 11 نقطة بالمركز العاشر.



لم تحضر الأهداف في شوط المباراة الأول، الذي غلب عليه انحصار الكرة في منطقة وسط الملعب؛ وسط تمريرات غير مكتملة وغياب اللمسة الأخيرة، في الوقت الذي كان لخورفكان فرصة واحدة في الشوط برأسية أنقذها حارس دبا.

هدد دبا مرمى خورفكان مع بداية الشوط الثاني، بتسديدة قوية من تاكاشي أوشينو، تصدى لها أحمد حمدان حارس الضيوف وأبعدها لركنية، ومن مجهود فردي سجل سايمون كابرال هدف التقدم لفريقه دبا في الدقيقة 57، وسط نشاط محلوظ هجومي من أصحاب الأرض نجحوا في تحويله لهدف التقدم. كاد أن يعود خورفكان للمباراة في الدقيقة 72 من ركلة جزاء نفذها طارق تيسودالي، ولكن نجح محمد سالم حارس دبا في التصدي لها، ليحافظ على تقدم فريقه.