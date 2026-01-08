دبا يكسب الديربي أمام خورفكان بهدف ويبتعد خطوة عن مراكز الهبوط

حقق دبا فوزه الثاني على التوالي، وذلك إثر فوزه الصعب في مباراة الديربي على ضيفه وجاره خورفكان بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58 عبر البرازيلي سايمون كابرال، فيما تصدى حارس دبا محمد الرويحي لركلة جزاء سددها مهاجم خورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 72، ليرفع دبا رصيده إلى 9 نقاط متقدماً نحو المركز الثاني عشر، وبقي خورفكان برصيد 11 نقطة في المركز العاشر، ليتعرض للهزيمة الثانية على التوالي بعد أن خسر قبل ثلاثة أيام أمام الظفرة بثلاثية.

وخيم التعادل السلبي دون أهداف على مجريات الشوط الأول، الذي جاء للنسيان في ظل الأداء الحذر من الفريقين وغياب الخطورة الحقيقية، باستثناء بعض المحاولات الفردية، أخطرها الكرة الرأسية من اللاعب طارق تيسودالي، التي تصدى لها الحارس محمد الرويحي ببراعة وحرم «النسور» من هدف محقق.

في المقابل، اعتمد الفريق الدباوي على تحركات الثنائي العراقي ميمي والبرازيلي سايمون كابرال، لكن دفاع خورفكان كان لهما بالمرصاد، لتنتهي الدقائق الـ 45 الأولى خالية من اللمحات الفنية والتسجيل.

وفي الشوط الثاني، وضع سايمون كابرال، أفضل لاعبي دبا في المباراة، فريقه في المقدمة بعد مراوغته أكثر من لاعب، ليسدد الكرة أرضية تحولت من قدم المدافع أكرم النقاش وسكنت الشباك في الدقيقة 58.

وبعد مرور دقائق معدودة، فشل البرتغالي إيلتون مهاجم خورفكان في تعديل النتيجة، بعدما حصل على فرصة محققة والمرمى شبه خالٍ، لكن الكرة تخطته بطريقة غريبة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر ارتكاب ماريوس كامارا مخالفة صريحة داخل المنطقة المحرمة ضد إيلتون، انبرى لها المغربي طارق تيسودالي، إلا أن الحارس محمد الرويحي تمكن من صد الركلة في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز دبا بهدف دون رد.