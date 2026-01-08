من أوروبا إلى الخليج.. بالوتيلي يستعد لبدء فصل جديد في الإمارات

يستعد المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لفتح صفحة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما اقترب من العودة إلى الملاعب عبر بوابة دوري القسم الثاني الإماراتي.

وبحسب ما أوردته شبكة «سكاي سبورت» في نسختها الإيطالية، فإن بالوتيلي بات قريبًا من التوقيع مع نادي الاتفاق، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، بعقد يمتد لموسمين ونصف حتى صيف عام 2028.

وأشارت الشبكة إلى أن اللاعب أنهى بالفعل إجراءات التوقيع، على أن يعلن إتمام الصفقة رسميًا في 12 يناير الجاري.

ويأتي هذا التحرك بعد فترة غياب طويلة لـ«السوبر ماريو» عن الظهور المنتظم، إذ كانت آخر محطاته مع نادي جنوى الإيطالي، لكنها تجربة قصيرة لم تتجاوز 56 دقيقة لعب، قبل أن ينهى التعاقد بين الطرفين في صيف 2025، وكانت آخر مشاركة رسمية له أمام نابولي في 21 ديسمبر 2024.

وعلى مدار مسيرته، حمل بالوتيلي ألوان عدد من الأندية الكبرى، أبرزها إنتر ميلان وميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي وليفربول في إنجلترا، وترك بصمته الأوضح بقميص منتخب إيطاليا عندما قاده إلى نهائي يورو 2012 بثنائية شهيرة في شباك ألمانيا.

غير أن مسيرته شهدت تقلبات حادة، كثيرًا ما ارتبطت بعدم الاستقرار خارج الملعب، ورغم بلوغه 35 عامًا، فإن انتقال بالوتيلي المحتمل إلى الملاعب الإماراتية يمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه في بيئة جديدة، خاصة في ظل سعي الأندية الإماراتية إلى استقطاب أسماء عالمية قادرة على رفع مستوى المنافسة وجذب الاهتمام الإعلامي.