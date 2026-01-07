تعادل خاسر للوصل أمام كلباء يبعده خطوة عن مراكز الصدارة



حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة كلباء وضيفه الوصل، التي أقيمت اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، ليخسر الوصل نقطتين غاليتين، ويبتعد خطوة للوراء عن مراكز الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، وفي المقابل كسب كلباء نقطة غالية، رفعت رصيده إلى 16 في المركز السابع، أحرز ثنائية الوصل كل من البرازيلي سيرجينهو بيريرا وعلي صالح في الدقيقتين 50، 75، وأحرز ثنائية كلباء الإيراني شهريار موقانلو في الدقيقتين 65 «ركلة جزاء» و81.



ساد الحذر الشديد معظم فترات الشوط الأول، وغابت الفاعلية الحقيقية والخطورة أمام مرمى الفريقين، لينحصر اللعب وسط الملعب مع اعتماد كل طرف على المرتدات، التي لم تسفر عن جديد أو تغير في النتيجة السلبية، التي استمرت حتى صافرة حكم المباراة البرازيلي ويلتون بيريرا، والذي أنهي شوط اللاعبين على وقع التعادل السلبي.



مع انطلاقة الشوط الثاني لم يكن يحتاج الضيوف إلى وقت طويل بعد تمكن البرازيلي سيرجينهو بيريرا، لاعب الوصل، من تغيير عداد الأرقام السلبية بتوقيعه على هدف السبق لمصلحة فريقه في الدقيقة 50 مستفيداً من تمريرة زميله نيكولاس خمينيز، وهو الهدف الذي يسأل عنه حارس كلباء سلطان المنذري، الذي لم يحسن التعامل مع الكرة «الباردة»، التي لعبها بيريرا، وفلتت من بين يدي حامي عرين كلباء، واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة كلباء في الدقيقة 65 إثر عرقلة الإيراني سامان قدوس مهاجم كلباء من قبل مدافع الوصل سفيان بوفتيني، ليتقدم شهريار لتنفيذ ركلة الجزاء محرزاً هدف التعادل لفريقه، لتشتعل المباراة مجدداً، وفرض الوصل حصاراً محكماً بغية إحراز الهدف الثاني، والذي جاء عن طريق علي صالح في الدقيقة 75، لكن شهريار عاد من جديد وأدرك التعادل لكلباء في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدفين.