دبا وخورفكان.. ديربي بـ 6 نقاط وأوضاع متشابهة

يشهد ملعب دبا في تمام الساعة الخامسة مساء غد الخميس ديربي الساحل الشرقي، بين دبا صاحب الأرض وجاره خورفكان، في مواجهة جماهيرية، ضمن الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وعلى الرغم من تفوق خورفكان بفارق 5 نقاط إلا أن أوضاع الفريقين تبدو متشابهة، ولم يؤمن أي واحد منهم موقفه من البقاء، إذ يحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ودبا الثالث عشر برصيد 6 نقاط، لذلك سيعادل الفوز في الديربي 6 نقاط.

وسيكون الصراع على أشده بين لاعبي الفريقين لأجل الظفر بالنقاط الثلاث المهمة لكل فريق. من جهته، يطمح الجهاز الفني لفريق دبا لاستثمار حالة الاستقرار التي تسود صفوفه بعد تحقيق الفوز الأول على البطائح بهدف العراقي مهند علي «ميمي»، وهو الهدف الذي منح النقاط الثلاث لدبا ليتخلى الفريق عن مركزه الأخير ويرفع رصيده إلى 6 نقاط.

ويدرك الروماني ماريوس بانايت، مدرب دبا، أن الفوز الثاني على التوالي على خورفكان سيحرر فريقه تماماً ويبعده خطوة من مناطق الهبوط. وطالب ماريوس بانايت، لاعبي فريقه بضرورة التركيز أمام خورفكان، مشيراً إلى أن هزيمة الفريق الزائر أمام الظفرة الجولة الماضية يجب ألا تخدعهم، وعلى اللاعبين توخي الحذر، موضحاً أن الفوز على البطائح منح فريق دبا مزيداً من المعنويات، متمنياً أن يكون جميع اللاعبين في يومهم، مطالباً جمهور دبا بضرورة الحضور قبل وقت كافٍ وتكثيف المؤازرة الجماهيرية طوال وقت المباراة.

بدوره، يدخل خورفكان اللقاء بهدف إيقاف مسلسل نزيف النقاط بعد فقدانه 6 نقاط آخر مباراتين، بعد الخسارة أمام الوحدة والظفرة على التوالي، لذلك ستكون المباراة مهمة لخورفكان، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة ولا يزال الخطر يحيط بالفريق. من جهته، قال حسن العبدولي، مدرب خورفكان: مباراة الديربي مهمة، نحن بحاجة للتركيز، ولا بد من تحمل المسؤولية وإسعاد جماهير خورفكان، ⁠نملك لاعبين مميزين وأثق بقدرتهم في خطف نتيجة الفوز والعودة لسكة الانتصارات.