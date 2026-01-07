العين في ضيافة الظفرة لتأمين صدارة الدوري



يحل العين ضيفاً على الظفرة عند الساعة الثامنة إلا ربع، مساء غد، الخميس، على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة، في ختام مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين، في مواجهة يسعى من خلالها العين إلى تأمين الصدارة. ويدخل «الزعيم» اللقاء وهو على قمة ترتيب دوري المحترفين بـ 27 نقطة، ويأمل إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده في إطار مساعيه لحصد لقب بطل الشتاء قبل نهاية الدور الأول للمسابقة.

ويعزز طموحات العين نتائجه الجيدة في الدوري بعدما حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية بهدف نظيف على حساب الشارقة، ما منح الفريق دفعة قوية في صدارة الترتيب، إذ يضع الفوز هدفاً وحيداً من أجل توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه الوحدة والوصل وشباب الأهلي.



من جهته، أكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، أن فريقه يواصل العمل بجدية من أجل تعزيز الصدارة، لافتاً إلى أن حدة المنافسة تتصاعد مع تقدم الجولات، موضحاً أنهم يدركون تطور الفريق المنافس هذا الموسم، ولكنهم يتطلعون للاستمرار في الظهور بأفضل صورة مع الوضع في الاعتبار أن المهمة لن تكون سهلة، لأن جميع الفرق تواجه المتصدر بدافع كبير للفوز.

في المقابل، يأمل الظفرة تحقيق المفاجأة استناداً إلى نتائجه الإيجابية منذ بداية الموسم الحالي مع مديره الفني المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، إذ يحتل الفريق المركز السابع برصيد 15 نقطة، وحقق فوزاً في غاية الأهمية في الجولة السابقة خارج أرضه 3-2 على خورفكان.



لكن الظفرة يدخل المباراة في ظل غياب هدافه المغربي كريم البركاوي، إلى جانب السويدي ليونارد جودمونسون، ما يفرض على الجهاز الفني إيجاد الحلول المناسبة لتعويض الغيابات المؤثرة.

وأكد بيتروفيتش مدرب الظفرة على جاهزية لاعبيه للقتال داخل أرضية الملعب من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام منافس صعب، معرباً عن آماله في أن يتمكن الظفرة من تعقيد مهمة العين خلال اللقاء.



ووصف بيتروفيتش العين بـ«الفريق المتكامل» من النواحي كافة، الفنية والبدنية، مشيراً إلى أنه بطل دوري أبطال آسيا ويضم عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق، لكن في الوقت ذاته شدد على أن الظفرة ماض في مسيرته بثبات، وأنه فخور بالعمل مع المجموعة الحالية من اللاعبين، خاصة وأن الفريق يعد ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في الدوري بعد العين، لافتاً إلى أن النهج الهجومي هو السبيل للبقاء في دوري المحترفين.