إيسايلا: تاديتش في هذا العمر لا يخسر أي كرة

أشاد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس بلاعب الوحدة الصربي، دوسان تاديتش، والأداء الذي قدمه مع «العنابي» وقاد به فريقه إلى تحقيق الانتصار على حساب «السماوي» في الجولة 12 من دوري المحترفين. وصنع تاديتش الأهداف الثلاثة التي سجل منها عمر خريبين «هاتريك» بعد ثنائية مميزة بين الثنائي خلال المباراة.



وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: تاديتش في مثل هذا العمر لا يخسر أي كرة، ويقدم مستويات كبيرة، وهذا النوع من اللاعبين الذين يجب أن نتعلم منهم». وأشار إلى أن اتجاه المباراة اتضح بعد الربع ساعة الأولى في ظل أفضلية الوحدة في كل شيء، وأن بني ياس تحسن قليلاً في الشوط الثاني وحاول التغيير لكن التأخر بثلاثة أهداف صعب المهمة.



وأضاف: «قلت سابقاً إن بني ياس يستطيع العودة وتقديم مستويات أفضل إلا أن الفريق غاب عنه لاعبون مؤثرون مثل الحسن كوروما الذي سيغيب لفترة طويلة للإصابة، وكذلك المهاجم ليونيل وامبا، والفريق لعب بعشرة لاعبين في مباراة النصر الماضية ما عرّض اللاعبين للإجهاد». واختتم إيسايلا تصريحاته، مؤكداً أنه سيقيّم الوضع مع إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل غياب كوروما الذي قد يمتد إلى نحو الشهر والنصف.