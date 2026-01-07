ماذا قال تيكسيرا مدرب الوحدة عن مواجهة مورايس؟

أكد البرتغالي ديماس تيكسيرا مدرب الوحدة، أن مواجهة مواطنه خوسيه مورايس مدرب الفريق السابق والشارقة الحالي، لا تحمل طابعاً شخصياً، وإنما هي مواجهة أمام فريق الشارقة وليست ضد مورايس، مشيراً إلى أن الوحدة سيستعد للمباراة بأفضل صورة ممكنة من أجل الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وكان الوحدة حقق انتصاراً مهماً بثلاثية نظيفة على حساب بني ياس، في الجولة 12 من دوري المحترفين، استعاد بها وصافة الترتيب «مؤقتاً»، ويواجه الشارقة السبت المقبل في مباراة مؤجلة، تحمل طابعاً خاصاً كونها أول مواجهة بين الوحدة ومدربه السابق مورايس الذي فسخ عقده مع الفريق ديسمبر الماضي قبل الانتقال لتدريب الشارقة.

وقال تيكسيرا: لن أباري مورايس ولكن سنواجه الشارقة، المباراة ليست ضد أشخاص، بل ضد فريق، واللاعبون هم الأهم داخل الملعب، فلا توجد أي أمور شخصية، فهي المباراة المقبلة بالنسبة لنا بثلاث نقاط مهمة أمام منافس قوي، وسنحاول الاستعداد لها بشكل جيد.

وعن إمكانية استمراره مع الوحدة من عدمه، أضاف: لدي عقد مع النادي، وأتواجد في التدريبات، وأعتقد أنني باقٍ، فالنادي يعاملني بشكل رائع وكل الأمور تسير بشكل جيد، أفهم الشائعات لأنها جزء من كرة القدم، لكن بعد 40 عاماً في مهنة التدريب أتعامل مع الأمور يوماً بيوم، وعندما ننتصر يكون كل شيء مثالياً، وعلينا دائماً أن نكون في أتم الاستعداد لكل الاحتمالات.

وتحدث تيكسيرا عن الفوز على بني ياس، مؤكداً أن الوحدة دخل المباراة بقوة منذ البداية، واعتمد على السرعة في اللعب في الثلث الهجومي، ما انعكس على أداء اللاعبين وقدرتهم على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

وتابع: كنا نعلم أننا بحاجة إلى بداية قوية واللعب بإيقاع سريع في الثلث الأخير، واللاعبون في الخط الأمامي قدموا انسجاماً مميزاً، وسجلنا أهدافنا، التقدم 3-0 في الشوط الأول لم يجعلنا نسترخي، فمن الطبيعي أن يحاول بني ياس العودة في المباراة، لكننا سيطرنا على مجريات اللعب بالكامل وخلقنا فرصاً لتسجيل أهداف أكثر. وأوضح أن أكثر ما ميز المباراة هو عودة الفريق لصورته الحقيقية، وقدرته على الحفاظ على نظافة شباكه، وهو أمر مهم للغاية، والفريق أثبت أنه جاهز لمواصلة ما قدمه منذ بداية الدوري.