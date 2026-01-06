عمر خريبين يصل إلى الهدف رقم 90 في الدوري الإماراتي

واصل عمر خريبين تألقه مع فريقه الوحدة في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 90 هدفًا، وبات يفصله 10 أهداف فقط عن الدخول إلى نادي المئوية.

وأحرز خريبين ثلاثة أهداف «هاتريك» في مباراة الوحدة وبني ياس، الثلاثاء، قاد بها فريقه إلى فوز ثمين في الجولة الـ 12 من دوري المحترفين، ليصل إلى 8 أهداف مع فريقه في الموسم الحالي، محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي الموسم خلف التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين.

وكان خريبين قد بدأ مسيرته في الدوري الإماراتي في موسم 2015-2016 عندما انتقل إلى الظفرة قادمًا من الوحدة السوري، وأحرز معه 17 هدفًا خلال موسمين، قبل أن يرحل في يناير 2017 إلى الهلال السعودي، الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم، تخللتها إعارة في عام 2019 إلى بيراميدز المصري.

وعاد خريبين إلى الإمارات مجددًا عبر بوابة الوحدة في يناير 2021، وبدأ في كتابة تاريخ من الأرقام في دوري المحترفين، وأحرز مع الوحدة في الدوري 66 هدفًا، بواقع 8 أهداف في موسم 2020-2021 خلال 10 مباريات، و15 هدفًا في موسم 2021-2022، ثم انتقل إلى صفوف شباب الأهلي على سبيل الإعارة في موسم 2022-2023، وسجل مع «الفرسان» 7 أهداف، وفاز معه بلقب دوري المحترفين، قبل أن يعود إلى صفوف الوحدة في موسم 2023-2024، وحسم لقب الهداف بإحراز 18 هدفًا، وسجل اسمه في سجلات الدوري باعتباره اللاعب العربي الوحيد الذي توج بلقب هداف دوري المحترفين، وحل ثانيًا في قائمة هدافي الموسم الماضي برصيد 16 هدفًا، ويحتل وصافة قائمة الهدافين في الموسم الحالي.