«هاتريك أهداف وأسيست».. ثنائية خريبين وتاديتش تقود الوحدة للانتصار على بني ياس

قاد الثنائي عمر خريبين ودوسان تاديتش فريق الوحدة إلى الفوز على ضيفه بني ياس بثلاثة أهداف دون مقابل، اليوم الثلاثاء، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة 12 من دوري المحترفين، ليستعيد الوحدة وصافة الترتيب مؤقتًا، انتظارًا لنتائج بقية مباريات الجولة.

وعوض الوحدة خسارته الأولى في الموسم، التي كان قد تلقاها في الجولة الماضية أمام الوصل، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة السابعة في المركز الـ 12، بعدما تلقى الهزيمة التاسعة له هذا الموسم.

ويدين الوحدة بالفوز إلى ثنائية عمر خريبين ودوسان تاديتش، بعدما نجح الأول في إحراز ثلاثية أصحاب الأرض، جاءت كلها بصناعة من اللاعب الصربي.

ولم يجد الوحدة صعوبة في الوصول إلى مرمى فهد الظنحاني، حارس بني ياس، إذ افتتح خريبين التسجيل في الدقيقة 12 بعد تمريرة متقنة من تاديتش داخل المنطقة، قابلها الدولي السوري مباشرة في المرمى.

وأضاف خريبين الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 18 بعد جملة فنية رائعة مع تاديتش، سددها بقوة على يسار حارس «السماوي».

وقبل نهاية الشوط الأول، واصل الثنائي تألقهما، وصنع تاديتش الهدف الثالث لخريبين، الذي راوغ مدافع بني ياس ووضع الكرة باقتدار في الشباك في الدقيقة 45+4، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، حاول بني ياس العودة في اللقاء وتشكيل خطورة على مرمى الوحدة، لكنه عجز عن تهديد مرمى الحارس محمد الشامسي، في الوقت الذي انخفض فيه أداء الوحدة قليلًا بعد الاطمئنان إلى النتيجة.