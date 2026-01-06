منتخب مصر يفك عقدة طاردته في ثمن نهائي أمم أفريقيا

حسم منتخب مصر تأهله إلى الدور ربع النهائي، في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، بعد فوزه على منتخب بنين 3-1 في الوقت الإضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويعد الفوز هو الأول لمنتخب مصر في هذا الدور بعدما عانى عقدة عدم تحقيق الانتصار في دور الـ16 في النسخ الثلاث الماضية رغم تأهله إلى الدور التالي في نسختي 2021 و2023.



ومنذ زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا إلى 24 منتخباً في نسخة عام 2019، نجح المنتخب المصري في التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنه من دون تحقيق أي انتصار، سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي، إذ صعد بركلات الترجيح، قبل أن ينجح في فك العقدة التي طاردته في ثلاث بطولات في مواجهة بنين في النسخة الحالية. كما نجح المنتخب المصري في تسجيل ثلاثة أهداف لأول مرة في دور الـ16 بالنظام الجديد عبر ثلاثية مروان عطية وياسر إبراهيم ومحمد صلاح.



ففي نسخة عام 2019 التي أقيمت في مصر، ودع «الفراعنة» البطولة من ثمن النهائي عقب الخسارة 0-1 أمام منتخب جنوب أفريقيا ما شكل صدمة في الشارع الكروي المصري حينها. وفي النسخة التالية عام 2021، نجح منتخب مصر في عبور نظيره منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 عبر ركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



وكرر المنتخب المصري الأمر ذاته في نسخة 2023، عندما صعد إلى الدور ربع النهائي بالفوز 8-7 بركلات الترجيح على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. ويلتقي منتخب مصر يوم السبت المقبل مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو التي تقام مساء اليوم، الثلاثاء.