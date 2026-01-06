أرسنال يخطب ود المغربي إبراهيم دياز بـ 50 مليون يورو

أفادت صحيفة «فيتشاخيس» الإسبانية أن نادي أرسنال قدّم عرضاً رسمياً لضم مهاجم ريال مدريد، إبراهيم دياز. وتشير الصحيفة إلى أن أرسنال مهتم كثيراً بالتعاقد مع الدولي المغربي، حيث يعتقد المدرب ميكيل أرتيتا أنه سيكون خياراً مثالياً للعب ضمن خطته، وقد قدم أرسنال عرضاً رسمياً بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني «50 مليون يورو» لضم المهاجم المغربي، علماً بأن عقده الحالي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.



ويُكنّ ريال مدريد تقديراً كبيراً لدياز، لكنه قد يرى أن عرض أرسنال مُغرٍ للغاية بالنسبة للاعب غير أساسي، لذا، قد تكون إدارة «النادي الملكي» مُنفتحة على فكرة رحيله بقبول العرض.

وكانت صحف المغرب قد أطلقت لقب اللاعب الحاسم على دياز بعد أن سجل للمرة الرابعة توالياً، هدفاً حاسماً مكّن المنتخب المغربي من تجاوز محطة ثمن النهائي بشق الأنفس، ضارباً موعداً مع منتخب الكاميرون العريق في دور ربع النهائي. وجاء آخر فصول التألق أمام منتخب تنزانيا، مساء الأحد وهو منتخب وُضع في المستوى الرابع قارياً.



ويتصدر المغربي إبراهيم دياز قائمة هدافي بطولة أمم أفريقيا برصيد 4 أهداف يليه كل من أيوب الكعبي «المغرب» ورياض محرز «الجزائر» وسينايوكو «مالي» ومحمد صلاح «مصر» ولقمان «نيجيريا» وأوسيمين «نيجيريا» ولهم 3 أهداف.