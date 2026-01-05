مشهد غريب.. شعلة نار لإذابة الجليد في ملعب بإنجلترا



شهد ملعب إم كيه إم التابع لنادي هال سيتي مشاهد غير مألوفة، بعدما لجأ عمال أرضية الملعب إلى استخدام شعلة نار في محاولة يائسة لإذابة الجليد قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام واتفورد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيونشيب». وألغيت مباراة هال سيتي وواتفورد التي كان مقرراً إقامتها أمس الأحد بسبب الطقس البارد، بعدما غطت مساحات واسعة من محيط أرضية الملعب بالجليد، بما في ذلك المناطق الفنية الخاصة بالمدربين، رغم صلاحية أرضية اللعب نفسها.



ووفقاً لشبكة «سكاي سبورت» فقد حاول الطاقم الفني للملعب استخدام الشعلة لإذابة الجليد في تلك المناطق، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية، ليعلن حكم اللقاء تأجيل المباراة قبل 18 دقيقة فقط من صافرة البداية، ما أثار موجة غضب كبيرة بين الجماهير، وخاصة مشجعي واتفورد الذين قطعوا مسافة كبيرة من أجل حضور اللقاء.

وأصدر نادي هال سيتي بياناً رسمياً أكد فيه أن قرار التأجيل جاء بدافع الحفاظ على سلامة اللاعبين، موضحاً أن المناطق المحيطة بأرضية الملعب اعتبرت غير آمنة، وأن الظروف الجوية واصلت التدهور مع انخفاض درجات الحرارة.



من جانبه، عبّر نادي واتفورد عن خيبة أمله الشديدة من توقيت القرار، مؤكداً أن الفريق كان جاهزاً لخوض المباراة، وأن تأجيلها في هذا التوقيت المتأخر أمر مؤسف، ويشارك فيه النادي إحباط جماهيره.

ولم تكن هذه المباراة الوحيدة التي تأثرت بالأحوال الجوية، إذ واجه نادي شيفيلد يونايتد انتقادات حادة بعد تأجيل مواجهته أمام أكسفورد يونايتد، رغم امتلاك ملعب برامول لين نظام تدفئة تحت أرضية الملعب.

كما شهدت عدة مباريات أخرى في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي تأجيلاً مشابهاً، من بينها مواجهات بورتسموث وسالفورد ونوتس كاونتي وبروملي ووالسال، في ظل انخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق.