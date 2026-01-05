حدث نادر.. سان جيرمان يحسم ديربي باريس بعد 47 عاماً

أبوظبي - محمد صادق

حسم باريس سان جيرمان ديربي العاصمة الفرنسية الذي عاد لواجهة الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 47 عاماً، بفوزه على جاره باريس إف سي 2-1، الأحد، على ملعب حديقة الأمراء لحساب الجولة الـ17.

وافتتح حامل لقب الدوري الفرنسي، الموسم الماضي، التسجيل عبر لاعبه ديريريه دوي في الدقيقة 45، وتعادل ويليام جيوبيلز لباريس إف سي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء، قبل أن يمنح هدف عثمان ديمبيلي الفوز لسان جيرمان في الدقيقة 53.



المباراة لم تكن حدثاً عادياً، ليس فقط لندرة المواجهة التي عادت بعد سنوات من آخر مواجهة جمعتهما عام 1978 التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الموسم الذي شهد هبوط نادي باريس إف سي إلى الدرجة الثانية، بل للرمزية الكبيرة التي تتمتع بها داخل العاصمة الفرنسية.



ليس ذلك وحسب، بل إن الناديين لا يفصل ملعبيها عن بعضهما البعض سوى 19 متراً فقط، وهي المسافة بين ملعب حديقة الأمراء الملعب الرسمي لباريس سان جيرمان، وملعب جان بوين التابع لباريس إف سي، ويعدان من أقرب جارين في مشهد فريد على مستوى كرة القدم الأوروبية بعد عودة باريس إف سي إلى الدوري الفرنسي هذا الموسم عقب غياب لنحو نصف قرن.



كما شكّل الديربي أهمية كبيرة بعد سنوات لم يشارك خلالها ناديان من العاصمة باريس في الموسم ذاته بدوري الأضواء، وتحديداً منذ قرابة 35 عاماً، حين هبط نادي راسينغ باريس في عام 1990. وبالفوز الذي حققه باريس سان جيرمان في الديربي النادر رفع الفريق رصيده إلى 39 نقطة بفارق نقطة وحيدة خلف لانس المتصدر، وتوقف رصيد باريس إف سي عند 16 نقطة في المركز الـ15.