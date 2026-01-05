بزيادة قدرها 461 مليون يورو.. 10 نجوم حققوا أعلى قيمة سوقية في 2025



مع بداية عام 2026، برز عدد من المواهب الشابة التي قدمت مستويات لافتة خلال 2025، في ظل منح الأندية الأوروبية فرصاً أكبر للاعبين صغار السن بحثاً عن نجم المستقبل، سواء لتعزيز الصفوف أو لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.

ويواصل لامين يامال تأكيد مكانته أفضل موهبة شابة في العالم، بعدما أصبح نجم برشلونة أحد أغلى لاعبي كرة القدم عالمياً بقيمة سوقية بلغت 200 مليون يورو، وهو إنجاز استثنائي لنجم «البلاوغرانا» الذي يبلغ من العمر 18 عاماً فقط.



لكن يامال لم يكن الوحيد الذي شهد قفزة كبيرة في قيمته السوقية خلال العام الماضي، إذ كشف موقع «ترانسفير ماركت» عن قائمة أكثر عشرة لاعبين تحت 21 عاماً ارتفاعاً في القيمة السوقية خلال عام 2025، بإجمالي 461 مليون يورو زيادة في قيمة هؤلاء النجوم الشباب.



وتصدر القائمة نجم بايرن ميونخ الشاب لينارت كارل، الذي لم يسجل ظهوره الأول في الدوري الألماني سوى في أغسطس الماضي، لكنه خطف الأنظار سريعاً، بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، وقفزت قيمته السوقية بمقدار 60 مليون يورو منذ حصوله على أول تقييم رسمي في يونيو.



وجاء في المركز الثاني المدافع الإسباني دين هويسن، لاعب ريال مدريد، الذي ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 52 مليون يورو، من 18 إلى 70 مليون يورو. وحل ثالثاً نجم باريس سان جيرمان ديزيري دوويه، الذي حقق قفزة قدرها 50 مليون يورو، متساوياً مع زميله جواو نيفيز، بعد مساهمتهما في تتويج النادي الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.



وأكمل الجناح الإيفواري يان ديوماندي، لاعب لايبزيغ، قائمة الخمسة الأوائل، في ظل الاهتمام المتزايد من كبار أندية أوروبا بعد مستوياته اللافتة، وزادت قيمته بنحو 45 مليون يورو، بينما جاء أردا غولر، نجم ريال مدريد، في المركز السادس بنفس قيمة الزيادة لتصل قيمته السوقية إلى 90 مليون يورو، في حين حل سابعاً لاعب وسط كومو الإيطالي، نيكو بزيادة قدرها 45 مليون يورو.



وكان نيكو أوريلي، لاعب مانشستر سيتي، هو الاسم الوحيد من الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن القائمة، بعد تألقه مع الفريق خلال الموسم الماضي، وارتفعت قيمته بـ40 مليون يورو، وفي المركزين التاسع والعاشر، لاعب كولن الألماني من أصول لبنانية، سعيد الملا بـ39 مليون يورو، وجناح ريال مدريد فرانكو ماستانتونو بزيادة مقدارها 35 مليون يورو. وتعكس هذه القائمة التغير المتسارع في سوق الانتقالات، حيث بات الاستثمار في المواهب الشابة من أهم ركائز بناء الفرق وتحقيق الأرباح في كرة القدم الحديثة.