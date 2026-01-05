أقامت فيه العائلة الملكية.. حارس المنتخب الإنجليزي يشتري قصراً تاريخياً بـ 5.7 ملايين إسترليني



اشترى حارس مرمى منتخب إنجلترا ونادي إيفرتون، جوردان بيكفورد، قصراً فخماً، تبلغ قيمته 5.7 ملايين جنيه إسترليني، في مقاطعة تشيشاير، بحسب صحيفة «الصن» الإنجليزية، وهو قصر تاريخي، سبق أن استضاف الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وعدداً من أفراد العائلة المالكة البريطانية. وذكرت الصحيفة أن القصر الذي اشتراه بيكفورد، شيد عام 1860، ويقع على مساحة 2.5 فدان، ويضم ثماني غرف نوم، إلى جانب قاعة استقبال فاخرة، وسلم داخلي واسع، ومدخل كلاسيكي بطراز معماري مهيب.



ويتميز العقار بمسبح داخلي فاخر، ومرآب يتسع لأربع سيارات، كما سبق أن كان مملوكاً لرئيس شركة إلكترونيات بارز، وصديق مقرب للأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، الذي دعا أفراد العائلة المالكة للإقامة فيه سابقاً.

وبيكفورد «31 عاماً»، الذي يتقاضى نحو 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً مع إيفرتون، أتم صفقة الشراء برفقة زوجته ميغان، في وقت سابق من عام 2025، قبل أن يتم تحديث السجلات العقارية مؤخراً.

ويُعد القصر الجديد للحارس الإنجليزي، نقلة كبيرة، مقارنة بالمنزل العصري الذي اشتراه بيكفورد عام 2018، مقابل 2.1 مليون جنيه إسترليني، والذي كان يضم سينما منزلية وجاكوزي.