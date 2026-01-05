الوحدة يستضيف بني ياس في مواجهة لتعويض إخفاق الجولة 11



يستضيف الوحدة على ملعبه بإستاد آل نهيان، في الثامنة إلا ربعاً مساء غد الثلاثاء، نظيره بني ياس، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى الظفرة بالنقاط الثلاث لتعويض التعثر في الجولة الماضية.

ويبحث الوحدة عن تجاوز الخسارة من الوصل في الجولة السابقة، وهي الخسارة الأولى له هذا الموسم، والتي أوقفت سلسلة عدم اللاهزيمة للفريق في الدوري في 21 مباراة متتالية، تراجع على إثرها إلى المركز الثالث في جدول الترتيب بعدما توقف رصيده عند 21 نقطة.



ولا بديل أمام الوحدة سوى الفوز من أجل البقاء في سباق الصدارة واستعادة الوصافة، وحتى لا يتسع الفارق مع العين المتصدر، علماً بأن الوحدة لديه مباراة مؤجلة مع الشارقة.

ويمر الوحدة بحالة من الشك في أعقاب رحيل مدربه السابق، البرتغالي خوسيه مورايس الذي فسخ عقده مع النادي ورحل لتدريب الشارقة، إذ لم يحقق الفريق سوى انتصار وحيد في آخر 4 مباريات بعدما كان يسير بشكل جيد في جميع المسابقات ومن دون هزيمة منذ بداية الموسم، فيما لا يزال موقف الاستعانة بجهاز فني جديد معلقاً في ظل استمرار ديماس تيكسيرا مساعد مورايس في قيادة الفريق منذ رحيل مواطنه.



ووصف تيكسيرا مواجهة بني ياس بالحاسمة في هذه المرحلة المهمة من الموسم، مؤكداً أنه لا بديل عن الفوز وحصد نقاطها الثلاث، موضحاً أن الفريق يعي تماماً أهمية اللقاء، وأن التركيز سيكون العامل الأهم من أجل الفوز والخروج بالنقاط الثلاث.

في المقابل، ورغم أن بني ياس نجح في مغادرة المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، بالارتقاء إلى المركز الـ 11 بعد سلسلة طويلة من النتائج المخيبة في الدوري، حيث يمتلك 7 نقاط في رصيده، إلا أن الفريق لا يزال يبحث عن تصحيح المسار والابتعاد عن منطقة الخطر، لا سيما بعد تعرضه لهزيمة على ملعبه في الجولة الماضية أمام النصر.



وتلقى الفريق ضربة موجعة بإصابة لاعبه الحسن كوروما الذي كان قد انضم للفريق خلال فترة التوقف قبل الأخيرة، إذ سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع.

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن التفاصيل الصغيرة دائماً ما تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، مشيراً إلى أن الوحدة فريق قوي ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين. وأضاف أن هدف بني ياس في المرحلة الحالية جمع أكبر عدد من النقاط في الدوري، وأن الفريق استعد بأفضل صورة ممكنة لمواجهة الوحدة.