دبا الحصن يستعيد صدارة الهواة وتعادل خاسر للذيد أمام الفجيرة

استعاد دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى بفوز عريض على مضيفه الاتفاق 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب شباب الأهلي في العوير ضمن الجولة 12.

وسجل ثلاثية الفريق الحصناوي كل من عليون ندور، وعكاشة حمزاوي، ولوكاس روش، ليـرفع دبا الحصن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، فيما بقي الاتفاق في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعبه، أطاح الذيد بضيفه الفجيرة من عرش الصدارة بعدما فرض عليه التعادل 1-1، وبكر الذيد بالتسجيل عن طريق اللاعب سيدبوريا ميرائي في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، فيما أدرك ساندر بنبشير التعادل للفجيرة في الوقت بدل الضائع (90+8)، ليصل الفجيرة إلى 21 نقطة متراجعًا إلى المركز الثاني، ويرفع الذيد رصيده إلى 19 نقطة.

وعلى ملعب العربي، فاز يونايتد على أصحاب الأرض 2-1، حيث بكر الفريق القيواني بالتسجيل عن طريق اللاعب راشد عيسى، قبل أن يقلب يونايتد الطاولة بهدفين أحرزهما هاريس سيفيروفيتش وبايدي كاني، ليرفع يونايتد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث.

كما كان الفوز من نصيب العروبة على فريق الإمارات بنتيجة 2-0، سجل هدفي «العرباوي» محمد الحمادي وسينيسا جولاسيك، ليصل العروبة إلى النقطة 19 في المركز السادس، فيما بقي فريق الإمارات عند رصيده السابق 17 نقطة.

وعلى ملعب الحمرية، حقق حتا فوزًا صعبًا على أصحاب الأرض بنتيجة 5-4، حيث أكمل «الإعصار» المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب وليد البلوشي، وسجل لحتا كل من صاموئيل غونسالفيس هدفين، وهدفًا لكل من راشد مبارك ورافائيل سيلفا ولوكاس سوزا، فيما أحرز للحمرية جيلهيرم ناسيمنتو هدفين، وديوجو دا سيلفا هدفًا، وريجيس توساني هدفًا، ليرفع حتا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.