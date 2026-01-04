لغز الرقم 26 يفرض نفسه في مباراة تونس ومالي

شهدت مواجهة تونس ومالي في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب مفارقة رقمية نادرة، بعدما تكرر الرقم 26 بشكل غريب خلال دقيقة واحدة فقط، في لقطة تحولت إلى أحد أبرز مشاهد المباراة وكان بطلها لاعب منتخب مالي وايو كوليبالي.

جاءت المصادفة الغريبة في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، حين تعرض كوليبالي للطرد المباشر عقب تدخل خشن على لاعب منتخب تونس حنبعل المجبري، في واقعة جمعت أكثر من تفصيلة متطابقة حول الرقم ذاته، فاللاعب المالي يبلغ من العمر 26 عامًا، ويرتدي القميص رقم 26، وجاء طرده في الدقيقة 26، ليصبح أول لاعب يطرد في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام في عام ينتهي بالرقم نفسه.

ورغم مغادرة كوليبالي أرض الملعب مبكرًا في منتصف الشوط الأول، وفقدان منتخب مالي أحد عناصره المؤثرة، فإن المنتخب التونسي فشل في استثمار النقص العددي طوال زمن المباراة، التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وامتد اللقاء إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب مالي بنتيجة 3-2، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، ويواصل مشواره في البطولة القارية.

وبهذا الفوز، لحق منتخب مالي بنظيره السنغالي إلى دور الثمانية، حيث من المقرر أن يلتقي المنتخبان في مواجهة مرتقبة يوم الجمعة المقبل في مدينة طنجة، فيما ودع المنتخب التونسي البطولة وسط حسرة كبيرة، بعد مباراة حملت في تفاصيلها واحدة من أغرب المصادفات الرقمية في تاريخ كأس أمم إفريقيا.