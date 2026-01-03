الصربي فلاهوفيتش هدف برشلونة بديلاً لليفاندوفسكي



أكدت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن إدارة نادي برشلونة أجرت عدة محادثات مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس، المتوقع رحيله في صفقة انتقال حر خلال شهر يونيو المقبل ويعتبر فلاهوفيتش هدف برشلونة الأساسي لتعويض المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2026 ـ 2027. وينتهي عقد فلاهوفيتش في تورينو خلال شهر يونيو، ومن غير المرجح أن يوافق على التجديد مع السيدة العجوز.



وتحدث مسؤولو برشلونة عدة مرات مع وكيل فلاهوفيتش، ويثقون في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع المهاجم الصربي خلال الأشهر المقبلة، وكشف أن برشلونة يعرض على فلاهوفيتش نفس راتبه الحالي في يوفنتوس، حيث يبلغ 12 مليون يورو سنوياً متضمناً الإضافات.



يذكر أن يوفنتوس يرفض الاستمرار في منح فلاهوفيتش نفس الراتب في العقد الجديد، ما تسبب في تعطل مفاوضات التجديد منذ الموسم الماضي، وعلى الرغم من اهتمام برشلونة القوي، إلا أن بايرن ميونخ وميلان لا يزالان مهتمين بفلاهوفيتش ويأملان في الحصول على توقيعه كلاعب حر خلال فترة الانتقالات الصيفية. وكان فلاهوفيتش قد خضع لعملية جراحية في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع ألا يعود للملاعب قبل شهر مارس المقبل.