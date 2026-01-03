غلف يونايتد وسيتي يستعيدان نغمة الانتصارات في دوري الأولى

استعاد فريقا غلف يونايتد وسيتي نغمة الانتصارات في دوري الهواة، حيث تمكن الأول من تحقيق الفوز على مصفوت بهدفين دون رد، فيما تجاوز سيتي عقبة الجزيرة الحمراء بعد الفوز عليه بنتيجة 3-2.

وفي اللقاء الأول، لم يجد غلف يونايتد صعوبة في تجاوز مضيفه مصفوت، وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد خلال المباراة التي أقيمت في افتتاحية مواجهات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى «الهواة».

وأحرز هدفي غلف كل من جون بوسوكو وإيمانويل موتالي في الدقيقتين 63 و76، ليرفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع، بينما بقي مصفوت برصيد 6 نقاط، وتأزم موقفه كثيراً ضمن أندية قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، تمكن سيتي من قلب تأخره أمام الجزيرة الحمراء بهدف إلى فوز ثمين بنتيجة 3-2، بعدما بكر الجزيرة بالتسجيل عن طريق سجاد كمال في الدقيقة 48، وعدل لسيتي ويكهام في الدقيقة 57، قبل أن يضيف زميله جوس نيلسون الهدف الثاني في الدقيقة 70، وأضاف أندرسون الهدف الثالث في الدقيقة 83، وفي الوقت بدل الضائع، تمكن صاحب الأرض من تقليص الفارق عن طريق رضا حنيوي.

وبهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع مناصفة مع غلف يونايتد، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 11 نقطة.

وتستكمل مواجهات الأسبوع 12 غداً الأحد بإقامة خمس مباريات منتظرة، تجمع الفجيرة المتصدر برصيد 20 نقطة، الذي يحل ضيفاً على الذيد صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، وفي مباراة القمة، يستقبل العربي ثالث الترتيب برصيد 19 نقطة ضيفه يونايتد الرابع برصيد 18 نقطة، ويذهب دبا الحصن الوصيف برصيد 19 نقطة إلى ملعب الاتفاق صاحب المركز الأخير بست نقاط، فيما يتطلع حتا إلى تجاوز آثار هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الاتفاق عندما يحل ضيفاً على الحمرية في الشارقة، ويلتقي العروبة ضيفه الإمارات في الفجيرة، حيث يحتل الإمارات المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي العروبة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن «الصقور».