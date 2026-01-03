مربع ذهبي عربي قد يكتمل في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا – المغرب 2025



ربما تشهد بطولة كأس أمم إفريقيا - المغرب 2025 حدثاً تاريخياً يتمثل في وجود أربعة منتخبات عربية ضمن المربع الذهبي، وذلك في ظل المسار المتوقع للأدوار الإقصائية. وضمنت خمسة منتخبات عربية مقاعدها في دور الـ16، هي: المغرب، مصر، الجزائر، تونس، والسودان، بعد أداء لافت في دور المجموعات.



ونجح كل من المغرب ومصر والجزائر في تصدر مجموعاتهم، بينما تأهلت تونس في المركز الثاني للمجموعة الثالثة، وحجز السودان بطاقة العبور ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث. وسيكون المنتخب التونسي على موعد مع مواجهة قوية أمام مالي في ثمن النهائي، وفي حال نجاحه في العبور، سيصطدم بالفائز من لقاء السنغال والسودان في الدور ربع النهائي.



ووفقاً لمسار البطولة، فإن وصول تونس أو السودان إلى نصف النهائي قد يضع أحدهما في مواجهة محتملة مع منتخب مصر، شريطة تجاوز «الفراعنة» عقبة بنين في ثمن النهائي، ثم تخطي الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو في ربع النهائي.



من جانبه، يبدأ منتخب المغرب مشواره في الأدوار الإقصائية بمواجهة تنزانيا، وفي حال تأهله المتوقع، سيواجه الفائز من مباراة جنوب إفريقيا والكاميرون في الدور ربع النهائي. وفي سيناريو مرتقب، قد يشهد الدور نصف النهائي ديربياً مغاربياً نارياً يجمع المغرب والجزائر، في حال تجاوزهما منافسيهما في ثمن وربع النهائي، ليكون ذلك تكراراً لمواجهة ربع نهائي نسخة 2004 التي احتضنتها تونس.