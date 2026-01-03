«فنجان قهوة» مكافأة ريان يسلم على هدفه في خورفكان



احتفل البديل ريان يسلم كابتن الظفرة على طريقته الخاصة عقب تسجيله هدف الفوز لفريقه أمام خورفكان بعد مباراة مثيرة في كل تفاصيلها انتهت بفوز الظفرة على خورفكان بنتيجة 3-2، ودخل ريان يسلم في آخر ربع ساعة من نهاية المباراة بديلاً عن خليل إبراهيم الذي سلمه شارة القيادة ولم تمضِ سوى دقائق معدودة حتى تمكن اللاعب يسلم من تسجيل هدف ولا أروع بعد أن حول إحدى الكرات بيسراه على الطائر كرة وقف حارس خورفكان أحمد حمدان يتفرج عليها وهي تسكن الشباك.



وعقب إحرازه الهدف الثالث توجه اللاعب ريان ناحية جمهور فريقه ليحتفل على طريقته الخاصة بعد أن طلب من زملائه اللاعبين عمل دائرة حوله ليقوم بالتلويح بيده التي وضع فيها مجازاً «فنجان القهوة» ليقوم بشربها وسط فرحة عارمة من اللاعبين، وأكد يسلم أنه من عشاق ومدمني القهوة ودائماً ما يشربها بجانب ربعه وأصدقائه وهم من طلبوا منه تكرار مشهد شرب القهوة عقب كل هدف يحرزه حيث سبق أن أحرزت هدفاً في مرمى الوصل وقمت بنفس الحركة التي لاقت استحسان أصدقائي وجمهور الفريق وأصبحت جزءاً من شخصيتي الكروية وأتمنى أن أقوم بتكرارها دائماً وفي كل مباراة.