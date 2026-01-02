مباراتان في افتتاحية الأسبوع 12 لدوري الهواة غداً.. و5 مواجهات منتظرة الأحد



تقام غداً السبت مباراتان في افتتاحية مواجهات الأسبوع 12 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وذلك في تمام الساعة 16:50 عصراً. في اللقاء الأول يستقبل مصفوت على أرضية ملعبه في عجمان فريق غلف يونايتد، ويتطلع مصفوت برصيد 6 نقاط في المركز 13 لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق طوال 11 جولة لم يحقق فيها الفريق سوى فوز وحيد والتعادل في 3 مباريات والخسارة في 7 مواجهات، ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة راشد عامر في استعادة النغمة وتحقيق الفوز على غلف يونايتد الذي يقدم موسماً مختلفاً عن مواسمه السابقة بعد احتلاله المركز 11 برصيد 13 نقطة، وتمكن من تحقيق الفوز على الإمارات ودبا الحصن خلال الجولات الماضية.

وفي المباراة الثانية يلاقي سيتي العاشر برصيد 13 نقطة مضيفه الجزيرة الحمراء الثاني عشر برصيد 11 نقطة، ويسعى كل فريق لضمان الفوز بالنقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز القاع، التي ستقود في نهاية المسابقة إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



وتستكمل مواجهات الأسبوع 12 يوم الأحد بإقامة 5 مواجهات منتظرة تجمع كلاً من الفجيرة المتصدر 20 نقطة الذي يحل ضيفاً على الذيد الخامس بـ18 نقطة، وفي مباراة القمة يستقبل العربي ثالث الترتيب بـ19 نقطة ضيفه يونايتد الرابع بـ18 نقطة، ويرحل دبا الحصن الوصيف برصيد 19 نقطة لملعب الاتفاق صاحب المركز الأخير بست نقاط، ويتطلع حتا إلى تجاوز آثار هزيمته المفاجئة في الجولة الماضية أمام الاتفاق عندما يحل ضيفاً على الحمرية في الشارقة، ويلتقي العروبة ضيفه الإمارات في الفجيرة، والفريقان يحتلان المركزين السادس بالنسبة للإمارات برصيد 17 نقطة، والسابع للعروبة بفارق نقطة عن الصقور.