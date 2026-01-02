الصربي زوران مدرب «الحمرية» الضحية السابعة في دوري الأولى



تواصل مسلسل إقالات مدربي أندية دوري الدرجة الأولى، بعد وصول العدد إلى 7 مدربين مغادرين كابينة التدريب، وقرر مجلس إدارة نادي الحمرية قبول اعتذار مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي زوران بوبوفيتش، والذي قرر التخلي عن منصبه في كابينة تدريب الفريق، لأسباب لم يعلن عنها، ووصفت بأنها شخصية، وقدم حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الشكر للمدرب بوبوفيتش، على جهوده وعمله الاحترافي، متمنياً له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة. ويحتل الحمرية المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حقق فيها الفوز في 4 والهزيمة في مثلها، إلى جانب التعادل في مباراتين.



ويعد زوران بوبوفيتش الضحية السابعة منذ انطلاقة الموسم، بعد رحيل كل من البرتغالي أندريا جاسمينيز مدرب العروبة، والمصري طارق السيد مدرب دبا الحصن، والرباعي الوطني عيسى بوصيم مدرب مجد، وبدر طبيب مدرب الإمارات، والدكتور عبد الله مسفر مدرب العربي، ووليد عبيد مدرب حتا.