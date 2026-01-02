في مباراة الأهداف الخمسة.. الظفرة يحصد نقاط خورفكان

حقق فريق الظفرة فوزًا ثمينًا خارج أرضه، بعدما عاد من ملعب خورفكان بكامل النقاط إثر تغلبه على صاحب الأرض بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل أهداف الظفرة كل من عبد الرحمن سوسي، ومحمد الخلوي، والبديل ريان يسلم في الدقائق 19 و47 و85، فيما أحرز لخورفكان كل من أحمد جشك ولورانسي «من ركلة جزاء» في الدقيقتين 25 و88.

وبهذا الانتصار رفع الظفرة رصيده إلى 15 نقطة، صاعدًا إلى المركز السادس مناصفة مع فريق النصر، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما افتتح عبد الرحمن سوسي التسجيل للظفرة في الدقيقة 19، مستغلًا عرضية متقنة من خليل إبراهيم حولها بذكاء داخل شباك الحارس أحمد الحوسني، مسجلًا أول أهداف دوري المحترفين في عام 2026.

ولم يتأخر رد خورفكان، حيث عاد سريعًا عبر هجمة منظمة بدأت من إيلتون الذي مرر الكرة إلى بيدرو بافلوف، ليهيئها الأخير أمام أحمد جشك، الذي سدد بيسراه كرة قوية استقرت في مرمى الحارس أمجد السيد بالدقيقة 25، مسجلًا أول أهدافه هذا الموسم.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، استعاد الظفرة تقدمه عن طريق محمد الخلوي، الذي استغل هفوة في وسط دفاع خورفكان، وسدد كرة قوية خدعت الحارس أحمد الحوسني وسكنت الشباك في الدقيقة 47.

وعزز البديل ريان يسلم تقدم الظفرة بإحرازه الهدف الثالث فور دخوله، بعد أن تعامل بمهارة مع كرة على الطائر في الدقيقة 85، وقبل نهاية اللقاء، قلص خورفكان الفارق عن طريق لورانسي، الذي سجل من ركلة جزاء في الدقيقة 88، عقب ارتطام الكرة بيد أحد مدافعي الظفرة.

وانتهت المباراة بفوز الظفرة بنتيجة 3-2، في لقاء حافل بالإثارة والأهداف حتى الدقائق الأخيرة.