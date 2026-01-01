فاتي يدخل البارسا في ورطة مع موناكو



يبدو أن مسيرة النجم الاسباني أنسو فاتي مع موناكو الفرنسي، ستنتهي مبكراً، بعد تراجع مستواه ولياقته البدنية. بحسب صحيفة ليكيب، فقد فشل أنسو في تلبية التوقعات الهائلة التي أعقبت انتقاله على سبيل الإعارة من برشلونة، وعانى الجناح الإسباني من إصابات في أوتار الركبة، وتراجع في مستواه، حيث سجل ستة أهداف في 14 مباراة.



سجل فاتي ستة أهداف تحت قيادة المدرب السابق آدي هوتر، ومنذ إقالة هوتر وتعيين سيباستيان بوكونيولي بدلاً منه، فشل اللاعب الإسباني في تسجيل أي هدف أو صناعة أي تمريرة حاسمة، وبناءً على ذلك، من غير المرجح أن يوقع موناكو مع فاتي بشكل دائم في نهاية الموسم.



وستدخل عودة فاتي المرتقبة إلى الكامب نو، إدارة برشلونة في ورطة حقيقية، خصوصاً أن إدارة البارسا، بقيادة خوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، كانوا يضعون آمالاً كبيرة في تألق اللاعب فاتي مع موناكو، واستمراريته في صفوف نادي الإمارة، لكن عودته المرتقبة في الميركاتو الشتوي، ستزيد الأمور تعقيداً لدى إدارة البارسا، وذلك في ما يتعلق بمسألة سقف الرواتب، والعودة إلى قاعدة «1:1»، والعمل بحرية كاملة في سوق الانتقالات الشتوية.