الجابون تعلق نشاط منتخبها الأول.. وقرار صادم ضد أوباميانج



أعلن وزير الرياضة الجابوني، الدكتور سيمبليس ديزيريه مامبولا، قرارات عاجلة، في أعقاب خروج منتخب الجابون من كأس الأمم الأفريقية، المقامة حالياً في المغرب، بعدما حقق منتخب كوت ديفوار فوزاً مثيراً على نظيره الجابوني بنتيجة 3 ـ 2 مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات.



وودعت الجابون البطولة بعد تذيل المجموعة السادسة بلا نقاط، بعد 3 هزائم متتالية. وكشف وزير الرياضة الجابوني عن تعليق نشاط المنتخب الوطني حتى إشعار آخر، إضافة إلى حل الجهاز الفني للفريق.



كما دعت الحكومة الجابونية، من خلال وزير الرياضة، الاتحاد الجابوني لكرة القدم إلى تحمل المسؤولية، وأعلنت استبعاد لاعبين رئيسيين من الفريق، وهما بيير إيميريك أوباميانج وبرونو إيكويل مانجا. ويأتي هذا الإعلان عقب تصريح أدلى به رئيس الجمهورية، بريس كلوتير أوليغي نغويما، أشار خلاله إلى أنه سيتخذ قرارات حاسمة عندما يحين الوقت.