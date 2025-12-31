الاستغناء عن «طبيب» في نادي الإمارات



أعلن مجلس إدارة نادي الإمارات لكرة القدم إنهاء ارتباطه بمدرب الفريق الأول، الكابتن بدر طبيب، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده المجلس، في إطار مراجعة شاملة لأداء الفريق، خلال المرحلة الماضية، وحرصاً على مصلحة النادي وتحقيق تطلعاته الفنية في المرحلة المقبلة.



وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير للكابتن بدر طبيب على ما قدمه من جهود مخلصة وعمل احترافي طوال فترة توليه قيادة الفريق الأول، مثمناً التزامه وانضباطه وتفانيه في أداء مهامه، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية المقبلة.



ولم تكشف إدارة نادي الإمارات عن هوية المدرب الجديد، الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة المتبقية من دوري الدرجة الأولى، ولا تزال حظوظ الفريق قائمة في اللحاق بركب المقدمة، إذ يحتل الصقور المركز السادس برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الفجيرة المتصدر، ويلاقي الإمارات في الجولة المقبلة فريق العروبة في مباراة مهمة للفريقين. ويعد بدر طبيب ثالث مدرب يتم الاستغناء عنه، خلال شهر ديسمبر الجاري، بعد رحيل طارق السيد عن تدريب دبا الحصن، والدكتور عبد الله مسفر، مدرب العربي.