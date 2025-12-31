3 لاعبين عرب في صدارة هدافي «الكان» وليكيب تتغزل في الكعبي



اشتعل الصراع على ترتيب صدارة هدافي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بين أبرز نجوم القارة السمراء، ويملك 3 لاعبين هم ثنائي «أسود الأطلس» أيوب الكعبي وإبراهيم دياز إلى جانب الجزائري رياض محرز 3 أهداف لكل منهم ويأتي من خلفهم قائد المنتخب المصري محمد صلاح برصيد هدفين، متساوياً مع كل من أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا وأماد ديالو نجم كوت ديفوار، في ظل منافسة قوية تعكس المستوى الفني المرتفع للبطولة مع اقتراب مرحلة الأدوار الإقصائية.



على صعيد متصل، وصفت صحيفة «ليكيب» اليومية الفرنسية الرياضية ما يقدمه لاعب المغرب أيوب الكعبي بالمذهل لافتة إلى أن مهاجم أسود الأطلس، صاحب المقصيات البديعة، يوقع حضوراً لافتاً في منافسات كأس أفريقيا للأمم المقامة على أرض المغرب، بعدما بصم، على هدف رائع بمقصية هوائية في مرمى زامبيا، بعد الأولى في مرمى جزر القمر.



وأبرزت الصحيفة، أن هذه الحركة الاستعراضية أضحت بمثابة التوقيع الفني للمهاجم المبدع لنادي أولمبياكوس اليوناني، مشيرة إلى أن مقطع فيديو يوثق لمجموعة من مقصياته الهوائية انتشر، خلال الساعات الأخيرة، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف المصدر أنه بعدما افتتح التسجيل في شباك زامبيا، عزز أيوب الكعبي النتيجة بهدف ثانٍ عبر مقصية هوائية من قلب منطقة الجزاء، معتبراً أن هذه الحركة باتت، أكثر من أي وقت مضى، التوقيع الخاص للمهاجم المغربي.

وسجلت الصحيفة أن الدولي المغربي لا يشبه غيره، وهو ما يعكسه مساره غير التقليدي، إذ كان في الأصل ظهيراً أيسراً قبل أن يتألق متأخراً، ليصبح لاحقاً مهاجماً هدافاً مع المنتخب المغربي «30 هدفاً»، وأحد أبرز صانعي تتويج أولمبياكوس بلقب دوري المؤتمر الأوروبي سنة 2024، بتسجيله 16 هدفاً، وهو رقم قياسي للاعب أفريقي في هذه المسابقة.



وأضافت «ليكيب» أنه في كل واحدة من لقطاته المميزة، «يمكن ملاحظة كيفية ارتقائه للكرة من الأعلى وليس من الجانب، وغالباً ما تكشف الإعادة البطيئة أن قدمه تكون في مستوى رأس المدافع المنافس لحظة التسديد». ووفق الصحيفة، فإن المهاجم المغربي لاعب متحرك وقادر على تسجيل أهداف في غاية الروعة، غير أن ما يميزه أساساً هو هدوؤه الكبير في اللمسة الأخيرة، حيث لا يستسلم للتوتر.



وتطرقت اليومية إلى بداياته الهاوية في أحد أحياء الضواحي الشعبية للدار البيضاء، مشيرة إلى أنه تعلم أبجديات كرة القدم في الشارع قبل أن ينضم إلى نادي الراسينغ البيضاوي في القسم الثاني، حيث لفت الأنظار. وأضافت أن تألقه اللافت في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين 2018 «9 أهداف» فتح له أبواب المنتخب الوطني للمشاركة في مونديال 2018، وعزز إشعاعه القاري.